Şok edici video: Cezayirli bir taraftar, Fas maçı nedeniyle ağır bir dayak yedi… Suçluların yakalanması için resmi işlem başlatıldı

Cezayir kamuoyu, 14 yaşındaki Wasim adlı gencin, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Fas ile Hollanda arasında oynanan maçın ardından ABD’nin Boston kentindeki taraftar bölgelerinden birinde şiddetli bir saldırıya uğramasının ardından şok yaşıyor. Bu olay, sosyal medyada geniş çaplı bir öfke dalgasına yol açtı.

Aralarında Cezayir’in “El Şeruk” gazetesi de bulunan uyumlu medya raporlarına göre, Cezayir kökenli Amerikalı genç, Cezayir milli takım forması giyerek taraftar bölgesinde bulunuyordu, ancak maç boyunca Fas milli takımını desteklemeye gelmişti; maç, 1-1 berabere bitti ve “Atlas Kaplanları” penaltı atışları sonucunda turu geçti.

Haberlerde, olayların Hollanda milli takımının skorda öne geçmesinin ardından tırmandığı belirtildi. Yaygın olarak paylaşılan bir video kaydında, genç adamın maçı izlemek için orada bulunan yaklaşık 35 taraftar tarafından toplu saldırıya uğradığı görüldü. Genç adam bilincini kaybedip yere yığıldıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Geniş çaplı öfke ve ABD’de soruşturma

Olay, Cezayir milli takımının Dünya Kupası kapsamında Vancouver’da İsviçre ile karşılaşmaya hazırlanırken, hem sosyal medya platformlarında hem de ABD ve Kanada’daki Cezayirli topluluklar arasında büyük bir öfkeye yol açtı.

Buna karşılık, çok sayıda Cezayirli ve Faslı taraftar, sosyal medya üzerinden çocuğun maruz kaldığı olayı kınarken, Cezayirli taraftarlar “Wassim”e büyük bir sempati gösterdi.

“La Gazette du Finic” gazetesinin haberine göre, ABD yetkilileri saldırıya karıştığı şüphelenilen kişiler hakkında yasal işlem başlattı; ayrıca Cezayir’in New York Konsolosu da davanın takip edilmesi için resmi bir şikayette bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı'nın Yorumları

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebun ise Cezayir Büyükelçiliğinin gerekli tüm hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak için ABD yetkilileriyle birlikte davayı takip ettiğini vurguladı ve şöyle dedi: “Büyükelçiliğimiz gereken her şeyi yapıyor ve ABD adalet sistemi ve yetkilileriyle birlikte tüm hukuki işlemleri takip ediyor.”

Suçluları ağır cezalar bekliyor

Raporlara göre, güvenlik kameraları soruşturmacıların 35 şüphelinin kimliğini tespit etmesine yardımcı oldu. Olayla ilgili resmi bir soruşturma açıldı ve sanıkların önümüzdeki dönemde mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Suçlu bulunmaları halinde 25 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler.

Bu arada, Cezayirli diplomatik yetkililer, sağlık durumunu kontrol etmek üzere genç Wasim’i ziyaret etti. Cezayir Cumhurbaşkanı ise Wasim’in hastaneden taburcu olduğunu açıkladı ve Spor Bakanı Walid Sadi’nin durumunu yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, olayın ardından Wasim’e destek olmak amacıyla onu Cezayir-İsviçre Dünya Kupası maçına davet etti.