Şok edici sürpriz: Faslı bir çocuk İspanya'ya geçmek için Real Valladolid'in otobüsünün altına saklandı

Real Valladolid heyeti, Ceuta şehrinden İspanya'ya dönüş yolculuğu sırasında takım otobüsünün akslarından birinin içine saklanan 17 yaşındaki Faslı bir küçüğü buldu. Alışılmadık olay, çocuğun yetkili makamlara teslim edilmesiyle sona erdi.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, küçük otobüse Ceuta limanından bindi ve takımın Ceuta karşısındaki maçının ardından yaptığı dönüş yolculuğundan yararlanarak, otobüsün Cebelitarık Boğazı'nı geçip İber Yarımadası'na ulaşmasından önce otobüsün altına saklandı.

Real Valladolid, pazar akşamı Alfonso Murube Stadı'nda Ceuta ile 1-1 berabere kalmış, ardından takım otobüsü saat 21.30'da Ceuta limanından ayrılarak Algeciras limanına doğru yola çıkmıştı.

Yolculuğun üzerinden bir saatten fazla geçtikten sonra, otobüs Jerez de la Frontera şehrine yaklaşırken takım üyeleri altından gelen yardım çığlıklarını duydu. Bunun üzerine şoför ve heyet, sesin kaynağını kontrol etmek için durdu.

Takım üyeleri, yolculuk boyunca saklı kalmayı başaran küçüğü otobüsün akslarından birinin içinde buldu.

Yaşadığı korku haline rağmen, ilk muayene sağlık durumunun stabil olduğunu ve yalnızca bazı bereler dışında bir sorunu bulunmadığını ortaya koydu.

Küçük, gerekli yasal işlemlerin yapılması için yetkili makamlara teslim edildi.