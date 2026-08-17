Avrupa futbolu yeni bir sezonun başlangıcına yaklaşıyor, ancak bu kez rekabet sadece saha içiyle sınırlı değil. 2026-2027 sezonunun başlamasıyla birlikte rakamlar net bir ekonomik gerçeği ortaya koyuyor: Premier Lig, mali açıdan diğer büyük liglerden uzaklaşırken, İtalya ve Fransa gelir ve yatırım yarışındaki konumlarını korumaya çalışıyor.

Avrupa'nın en büyük beş ligi, yani Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1, dünya futbol endüstrisinin temel motoru olarak biliniyor. La Liga sezonuna, düzensiz de olsa, çoktan başlamışken; Premier Lig, Serie A ve Ligue 1 müsabakaları 21 Ağustos'ta başlıyor, Bundesliga ise aynı ayın 28'inde onlara katılacak.

En büyük beş ligin toplam piyasa değeri yaklaşık 32 milyar euroya ulaşıyor; bu rakam, başında Premier Lig'in yer aldığı Avrupa futbolunun ekonomik hâkimiyetinin büyüklüğünü yansıtıyor. Premier Lig tek başına bu liglerin toplam piyasa değerinin yaklaşık %40'ını elinde bulunduruyor.

Real Madrid ve Barcelona: İspanya'daki ticari güç

Premier Lig, yaklaşık 12,56 milyar euro olarak tahmin edilen piyasa değeriyle tabloya öncülük ediyor; yıllık toplam geliri ise İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre 8 milyar euroyu aşıyor. Bu rakamlar, 2026 yılı içinde yayımlanan, futbol endüstrisine ilişkin en güncel küresel ekonomik çalışmalara ve bunun yanı sıra futbol finansmanı ve piyasa değerlemeleri konusunda uzmanlaşmış yıllık raporlara dayanıyor.

La Liga, yaklaşık 5,45 milyar euroluk piyasa değeriyle ikinci sırada geliyor; onu 5,36 milyar euroyla Serie A, ardından 4,8 milyar euroyla Bundesliga ve son olarak 3,8 milyar euro olarak tahmin edilen değeriyle Ligue 1 takip ediyor. Yıllık gelir düzeyinde ise Premier Lig, ortalama yaklaşık 8,1 milyar euroyla devasa bir farkı koruyor; buna karşılık La Liga 4,1 milyar euro, Bundesliga 4 milyar euro, Serie A 3,1 milyar euro ve Ligue 1 2,3 milyar euro geliri bulunuyor.

Bu rakamlar analiz edildiğinde, Avrupa futbol endüstrisinin yönünün yıldan yıla giderek daha fazla Premier Lig tarafından belirlendiği ortaya çıkıyor; Real Madrid ve Barcelona ise küresel ticari güç düzeyinde istisnai bir rol oynamayı sürdürüyor. İki İspanyol devine rekabet edebilecek en öne çıkan Alman kulübü olarak görülen Bayern Münih bile, endüstrinin uluslararası düzeydeki yeni yönelimlerini şekillendirmeye etki etmesine olanak tanıyacak aynı küresel nüfuza sahip değil.

Roc Nation Sports şirketinin operasyon direktörü Thiago Freitas, mali uçurumun önümüzdeki yıllarda da süreceğini belirterek, büyük İtalyan kulüplerinin ekonomik açıdan İngiliz muadillerinden çok büyük Türk kulüplerine daha yakın hale gelebileceğini vurguluyor.

İngiltere ile arasındaki büyük farka rağmen La Liga, başında Real Madrid ve Barcelona'nın devasa ticari gücünün yer aldığı ayırt edici ekonomik özelliklere sahip. İspanyol futbolunun gelirlerinin büyük bir kısmı, küresel taraftar kitlelerini sponsorluk, ağırlama, marka kullanım hakları ve stat gelirlerini de içeren çeşitli gelir kaynaklarına dönüştürmeyi başaran iki dev kulüple bağlantılı ticari faaliyetlerden geliyor.

Ligue 1'e gelince, büyük ölçüde başında Paris Saint-Germain'in yer aldığı büyük kulüplerinin gücüne, buna ek olarak bilet gelirlerine dayanıyor. Chanel Asociados şirketinin yönetici ortağı Moisés Assayag, büyük Avrupa liglerinin televizyon yayın haklarına aşırı bağımlılık yerine gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye giderek daha fazla yöneldiğini görüyor.

Yayın haklarının futbol ekonomisinde hâlâ temel bir unsur olduğunu, ancak sponsorluk ve maç günü gelirlerinin daha önemli hale geldiğini söylüyor; çünkü bunlar kulüplere, taraftarları ve markalarıyla olan ilişkilerinden doğrudan değer elde etme konusunda daha fazla kapasite tanıyor. Ayrıca gelirlerin çeşitlendirilmesi, yayın sözleşmelerindeki düşüş veya durgunluk risklerini azaltıyor ve uzun vadede daha istikrarlı, öngörülebilir ve sürdürülebilir bir mali model oluşturuyor.

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Televizyon yayını: İngilizlerin en güçlü silahı

Ana gelir kaynakları ligden lige farklılık gösteriyor. Premier Lig'de gelirin en büyük kısmı televizyon yayın haklarından, özellikle de müsabakayı dünya çapında en yaygın futbol ürününe dönüştürmeye katkı sağlayan uluslararası haklardan geliyor. Bundesliga'da ise bilet ve yerel birlik gelirleri öne çıkarken, Serie A'da markalar ve sponsorluk en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

En büyük beş ligin sezonlarının başlamasıyla birlikte, Avrupa futbol pazarının toplam gelirlerinin ilk kez 40 milyar euro barajını aşmasına rağmen, İngiltere ile kıtanın geri kalanı arasındaki mali uçurum genişliyor. Piyasa verilerine ve Avrupa Futbol Federasyonu raporlarına göre, İngiliz kulüplerinin son on yıldaki televizyon yayın gelirlerindeki büyüme, Avrupa'daki diğer futbol kulüplerinin gelir büyümesinin toplamına neredeyse eşit.

Premier Lig, temel olarak müsabakanın küresel yaygınlığı ve uluslararası pazarlardaki çekiciliğinden güç alarak yayın haklarından yılda 3,5 milyar eurodan fazla gelir elde ediyor. Statların dolması artık yalnızca mümkün olduğunca çok bilet satmak anlamına gelmiyor; bunun yerine kulüplerin ağırlama, tüketim, turizm, içerik, veri ve sponsorluktan ek gelir elde edebildiği entegre bir ticari platforma dönüştü.

End to End ajansının iş geliştirme bölümü başkanı Wagner Lietzke, Avrupa futbolundaki bir sonraki savaşın büyük ölçüde saha dışında yaşanacağını söylüyor. Taraftar ilgisini, yayın haklarına giderek artan bir bağımlılık olmaksızın gelire dönüştürmeyi başaran kulüplerin avantaj sahibi olacağını ekleyerek, statın ve taraftar tabanının artık iki entegre ticari platform haline geldiğine dikkat çekiyor.

Buna karşılık bazı kıta ligleri giderek artan mali zorluklarla karşı karşıya. La Liga, Premier Lig'in çok gerisinde de olsa istikrarlı bir şekilde ikinci sırayı korurken, durum İtalya ve Fransa'da daha zor görünüyor. Serie A, yerel yayın haklarının son döneminde neredeyse %3'lük bir düşüş yaşarken, Ligue 1'deki televizyon yayın sözleşmelerinin değeri yaklaşık %20 oranında geriledi.

Bu gerileme, Ligue 1'i zararları sınırlamak ve orta vadede kaybedilen gelirin bir kısmını telafi etmek amacıyla doğrudan tüketiciye yayın modelini, yani D2C'yi denemeye itti. Ancak yayın gelirlerindeki gerileme, ticari sektörün dikkat çekici bir büyüme kaydetmesini engellemedi. Avrupa Sponsorluk Birliği ile Ampere Analysis şirketinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma, sezonun başında en büyük beş ligle bağlantılı sponsorluğa yaklaşık 5,4 milyar dolarlık rekor bir tutarın enjekte edildiğini ortaya koydu.

Bu yatırımların yaklaşık %76'sı, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Asya'dan şirketlerin güçlü varlığıyla birlikte küresel markalardan geliyor. Premier Lig ve La Liga, dünyanın en pahalı sponsorluk ve spor giyim tedarik sözleşmeleri listesinin başında yer alırken, Adidas yaklaşık %11'lik payla Avrupa futbol pazarının zirvesinde bulunuyor.

Kulüpler düzeyinde ise, başında Real Madrid'in yer aldığı dev İspanyol kulüpleri, sponsorluk ve stat geliştirme gelirleri yılda 590 milyon euroyu aşarak bireysel ticari gelirler listesinin başında yer alıyor; onları Bayern Münih ve Paris Saint-Germain gibi kulüpler takip ediyor. Bundesliga, sponsor tabanının çoğunluğu hâlâ yerel ve Alman şirketlerine dayanan tek büyük lig olarak öne çıkıyor.

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Bundesliga seyircide, İngilizler gelirde üstün

Bilet satışlarını, stat gelirlerini ve gişe hasılatını kapsayan maç günü gelirlerine gelince, Bundesliga ve Premier Lig verimlilik zirvesi için yarışıyor. Bundesliga, tarihsel olarak dünyanın en yüksek ortalama seyirci sayılarından birine sahip; göreceli olarak makul bilet fiyatlarından ve dolu statlar kültüründen yararlanıyor, bu tabloda Borussia Dortmund ve Bayern Münih gibi kulüpler başı çekiyor.

Ancak toplam nakit gelir açısından Premier Lig, yüksek bilet fiyatları ve modern statlar ile ağırlama tesislerinden büyük ticari gelir elde etme kapasitesi sayesinde üstünlük sağlıyor. Deloitte'un futbolda en yüksek geliri elde eden kulüplere ilişkin göstergelerine göre, spor altyapısını geliştirmeye yatırım yapan kulüpler, maç günü gelirlerinde kayda değer artışlar sağlamayı başardı.

İspanya'da ise Real Madrid ve Barcelona, bilet fiyatlarını yükselterek, kapasiteyi artırarak ve yeni tesislerinden ticari fayda sağlayarak televizyon yayın gelirlerindeki gerilemenin bir kısmını telafi etmeyi başardı; böylece maç günleri sporu, ticareti ve turizmi bir araya getiren devasa gelir kaynaklarına dönüştü.

İngiliz hâkimiyeti sadece gelirler ve piyasa değeriyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda transfer piyasasına da uzanıyor. Son günlerde transfer piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşandı; bunlar arasında Jean Diomande'ın 125 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transferi de yer alıyor. Bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı transferi olarak dünyanın en pahalı transferleri listesine giriyor.

Ayrıca Bruno Guimarães'in Arsenal'e 87 milyon euro bedelle gerçekleşen transferi de toplam harcamanın artmasına katkıda bulundu; böylece Brezilyalı oyuncu, mevcut sezonda Brezilyalı oyuncular arasındaki en pahalı transferin sahibi oldu.

Transfermarkt verilerine göre, en büyük beş ligdeki mevcut toplam harcama yaklaşık 6,5 milyar euroya ulaştı. İngiltere, yaklaşık 2,3 milyar euroluk harcamayla listenin başında yer alıyor; onu 815,6 milyon euroyla İtalya, ardından Rodri transferi dahil 605 milyon euroyla İspanya, 555 milyon euroyla Almanya ve 382,8 milyon euroyla Fransa takip ediyor.

En çok harcama yapan ligler listesinde ayrıca 245,3 milyon euroyla İngiltere Championship, 244,7 milyon euroyla Türkiye, 219 milyon euroyla Suudi Ligi, 208,6 milyon euroyla Portekiz ve 119,7 milyon euroyla Belçika yer alıyor.

Avrupa kulüpleri 1 Eylül'e kadar hâlâ yeni oyuncuları kayıt altına alabiliyor; bu da mevcut rakamların transfer piyasasının son günlerinde artabileceği anlamına geliyor.

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En çok harcama yapanlar arasında 7 İngiliz kulübü

Küresel düzeyde ise İngiliz kulüpleri en çok harcama yapanlar listesine hâkim; mevcut listedeki on kulüpten yedisi İngiliz. Chelsea, yaklaşık 389 milyon euroluk harcamayla listenin başında; onu 267 milyon euroyla Tottenham izliyor. Sonraki sırada 225 milyon euroyla Real Madrid, ardından 175 milyon euroyla Manchester City, 168 milyon euroyla Arsenal ve 161,2 milyon euroyla Newcastle yer alıyor.

Listede ayrıca 137,2 milyon euroyla Juventus, 127,9 milyon euroyla Ipswich Town, 126,1 milyon euroyla Brighton ve 107,4 milyon euroyla Milan bulunuyor. Rodri'nin katılımının resmen açıklanmasıyla birlikte Barcelona'nın yatırım hacminin yaklaşık 150 milyon euroya çıkması bekleniyor.

Avrupa yatırımlarının temposu hızlanırken, futbol endüstrisinin önündeki en büyük zorluk rekabetçilik ile mali sürdürülebilirlik arasında denge kurmak olmayı sürdürüyor. Foot Pro fuarının icra kurulu başkanı Alexandre Frota, mevcut rakamların dünya futbol endüstrisinin gücünü ve dinamizmini yansıttığını söylüyor, ancak aynı zamanda mali dengenin korunması gerektiğinin de altını çiziyor.

Avrupa'nın devasa yatırımlarını hızlandırmayı sürdürdüğünü, buna karşılık Brezilya pazarının mevcut aşamayı daha temkinli ve daha muhafazakâr bir stratejiyle ele aldığını ekliyor; oyunun geleceğinin, uzun vadeli mali sürdürülebilirlikten ödün vermeden yüksek bir rekabet düzeyinin korunmasını gerektirdiğini vurguluyor.

P&P Spor Yönetimi şirketinin icra kurulu başkanı Claudio Fioretto ise, yıl ortasındaki Brezilya transfer piyasasının tarihsel olarak sezon başından farklı bir dinamiğe sahip olduğunu düşünüyor. Mevcut hareketlerin temkinli olduğuna, kulüplerin oyuncu kadrolarında köklü değişiklikler yapmak yerine belirli mevkileri güçlendirmeye ve hedefli takviyeler yapmaya odaklandığına dikkat çekiyor. Fioretto'ya göre bu davranış, eylüldeki transfer döneminin kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte piyasa hareketliliğinin artacağını öngörmesine rağmen, kulüplerin mevcut mali koşullarını ve daha fazla mali sorumluluk sağlama arayışlarını yansıtıyor.

Bütünsel tablo, Avrupa futbolunun 2026-2027 sezonuna kutupları arasında net mali farklarla girdiğini ortaya koyuyor. Premier Lig yalnızca gelir ve piyasa değeri listesinin başında yer almakla kalmıyor; aynı zamanda küresel yatırımları çekme, yayın haklarını en üst düzeye çıkarma, statları ve taraftarları devasa ticari varlıklara dönüştürme konusunda da istisnai bir kapasiteye sahip; buna ek olarak transfer piyasasındaki ezici varlığı da söz konusu.

Buna karşılık La Liga, Real Madrid ve Barcelona'nın ticari gücü aracılığıyla konumunu korumaya çalışıyor; Bundesliga ise taraftar kitlesinden ve ekonomik yapısının istikrarından yararlanmaya çalışırken, İtalya ve Fransa yayın hakları ve gelirler alanında daha büyük zorluklarla karşı karşıya.

Avrupa futbolunun gelirleri 40 milyar euro barajını aşarken, yeni bir sezonun başında en net mesaj şu görünüyor: Lig şampiyonluğu için rekabet saha içinde belirlenebilir, ancak futbolun geleceğine hâkim olma savaşı; paranın, yayının, sponsorluğun, taraftarların ve yatırımların bulunduğu saha dışında belirleniyor.