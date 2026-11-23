Real Madrid'in golcüsü Kylian Mbappe, bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 maçta 17 gol atarak etkileyici rakamlara ulaştı.

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Mbappe, LaLiga'da gol krallığı yarışında iddiasını güçlü şekilde sürdürüyor. 13 maçta 13 gol atan Fransız yıldız, gol krallığı listesinde 15 golü bulunan Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Raphinha'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ancak buna rağmen rakamlar, Mbappe'nin Real Madrid kariyerinde belirgin bir zayıf noktayı gözler önüne seriyor.

Rakamlara göre Fransız forvet, Real Madrid skorda geride olduğunda penaltıların yalnızca %42'sini gole çevirebiliyor.

Kylian Mbappe, bu hafta Santiago Bernabeu'da oynanan LaLiga 13. hafta mücadelesinde Celta Vigo karşısında 39. dakikada Real Madrid adına kullandığı penaltıyı "Panenka" vuruşuyla atmaya çalışırken topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi.

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Real Madrid, Pablo Duran'ın 6. dakikada attığı golle düştüğü geriliği 2-1'lik galibiyete çevirse de Mbappe aynı tuzağa düştü ve Real Madrid'in en zor anında belirleyici olamadı.

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Mbappe'nin Real Madrid kariyerinde belirgin bir açık

Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e katıldığından bu yana penaltılardaki başarı oranı %78,57 (28'de 22).

Ancak bu oran, Fransız oyuncunun penaltıyı kullanmaya hazırlandığı anda takımı skorda gerideyken %42,86'ya (7'de 3) düşüyor.

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Bu sezon aynı durumu iki kez yaşadı: Geçen cumartesi Celta Vigo karşısında (skor 1-0 iken) ve 4 Eylül'de Real Betis karşısında (skor 1-0 iken).

Santiago Bernabeu'da Celta karşısında yaptığı hata ona pahalıya mal olmadı, zira takımı Jude Bellingham ve Carlos Espi'nin golleriyle skoru tersine çevirmeyi başardı.

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Ancak Sevilla'da Real Betis üç puanın tamamını hanesine yazdırdı. Betis'in golünü 81. dakikada Barout attı, hakem Carlos Espi'nin 87. dakikada attığı ve beraberliği getirebilecek golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti, Mbappe ise uzatma dakikalarında, 94. dakikada penaltıdan yararlanamadı.

Getty Images

Parisli forvet, Real Madrid skorda gerideyken yalnızca 3 penaltıyı gole çevirebildi. Bunlardan 2'si Santiago Bernabeu'da geldi: İlki, ilk yılında Las Palmas karşısında skor 1-0 iken attığı penaltıydı ve maç Real Madrid'in 4-1'lik galibiyetiyle sona erdi; ikincisi ise ikinci yılında Olympique Marsilya karşısında yine skor 1-0 iken geldi ve Real Madrid, Mbappe'nin penaltıdan attığı iki golle maçı 2-1 kazandı.

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Deplasmanda ise bu durumda yalnızca bir gol attı. Real Madrid'deki ikinci sezonunda Girona karşısında takımı 1-0 gerideyken penaltıyı gole çevirdi. O maç 1-1 berabere bitti.

Penaltıdan beraberlik golünü aradığı diğer dört girişiminde ise (bu yıl Celta Vigo ve Real Betis, ilk sezonunda ise Athletic Bilbao ve Liverpool karşısında) %57,14 oranında başarısız oldu ve Real Madrid yalnızca Celta Vigo karşısında yenilgiden kaçabildi.

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Mbappe, Real Madrid'e katılmasının ardından geçen üç sezonda 28 penaltı kullandı (23'ü LaLiga'da, 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde, 1'i Kral Kupası'nda) ve bunların 22'sini gole çevirdi (%78,51).

Takımı öndeyken başarı oranı %80 (10'da 8), skor eşitken ise %100 (11'de 11). Ancak takımı gerideyken bu oran %42,86'ya (7'de 3) düşüyor.

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Penaltılar, baskıyla başa çıkmanın atışı kullanan oyuncu için belirleyici bir faktöre dönüştüğü anlardır. Mbappe, takımını öne geçirme fırsatı bulduğunda etkilenmiyor; nitekim Real Madrid formasıyla skor eşitken hiçbir penaltıyı kaçırmadı. Ancak olası bir geri dönüşün ilk adımını atma görevi kendisine düştüğünde etkileniyor.

Mbappe olumsuz rakamlar sarmalına girdi

Kylian Mbappe, Real Madrid ile Celta Vigo arasındaki karşılaşmada ilk yarıda önemli bir fırsatı harcamasının ardından yeniden olumsuz rakamlar dairesine girdi. Fransız yıldızın yaşadığı dikkat çekici an, penaltıları en önemli gol kaynaklarından biri olarak görmesine rağmen penaltı sicilini yeniden tartışmaya açtı.

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Real Madrid'in kazandığı penaltıda Mbappe fırsatı değerlendiremedi ve topu kalenin uzağına göndererek 39. dakikada Eflatun-Beyazlıların skoru eşitleme şansını kaçırdı.

"Mister Chip" olarak tanınan İspanyol istatistik uzmanı Alexis, bunun Mbappe'nin LaLiga kariyerinde topu çerçevenin dışına göndererek kaçırdığı ilk penaltı olduğunu açıkladı.

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"Mister Chip" ayrıca, Mbappe'den önce LaLiga'da topu kale dışına göndererek penaltı kaçıran son Real Madrid oyuncusunun, 23 Ocak 2022'de 2-2 sona eren Elche maçında Fransız Karim Benzema olduğunu belirtti.