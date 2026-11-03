Maghreb Fes'in Hırvat teknik adam Kronoslav Jurčić ile yürüttüğü görüşmeler, yüksek mali talepler engeline takılarak çıkmaza girdi. Böylece kulübün, Mısır ekibi Pyramids'in eski teknik direktörüyle anlaşma umutları suya düştü ve önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak başka seçeneklerin aranmasına kapı araladı.

Maghreb Fes yönetimi, Portekizli teknik direktör Rui Almeida'nın yerine takımın teknik sorumluluğunu devralması için Jurčić ile görüşmelere başlamış; teknik ekip dosyasını kapatmayı ve önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak yeni bir teknik direktörle anlaşmayı hedeflemişti.

Fas'ın "El Botola" sitesi, görüşmelerin Hırvat teknik direktörün aylık 125 milyon santim ücret konusunda ısrar etmesi nedeniyle çıkmaza girdiğini; bu meblağın kendi mali alacaklarını ve yardımcı ekibinin alacaklarını kapsayacağını belirtti.

Kulüp yönetimi, bu mali taleplerin yüksek olduğunu ve takıma ayrılan bütçeyle bağdaşmadığını, ayrıca bu bedelle anlaşmanın tamamlanması halinde doğabilecek mali yükleri de dikkate alması gerektiğini değerlendirdi.

Maghreb Fes yetkililerinin görüş ayrılıklarını yakınlaştırma ve anlaşmayı tamamlamanın yolunu açacak uzlaşmacı bir mali formüle ulaşma çabalarına rağmen, maddi bedel üzerindeki anlaşmazlık bir uzlaşıya varılmasını engelledi. Böylece iki taraf arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı ve kulüp, önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak bir alternatif aramak durumunda kaldı.