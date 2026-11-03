İspanyol "As" gazetesinin yöneticisi José Félix Díaz, 2026 Ballon d'Or ödülü oylamasındaki tercihleri nedeniyle ölüm tehditlerine, hakaret ve kışkırtma kampanyasına maruz kaldığını açıkladı. Díaz, ödül yarışında İspanyol Lamine Yamal yerine Fransız Kylian Mbappé'yi tercih etmişti.

Díaz, televizyonda yayınlanan "El Chiringuito" programındaki konuşmasında krizin ayrıntılarına değinerek, oyuna verdiği reaksiyonların sportif görüş ayrılığı sınırlarını aştığını ve çevresindeki kişilere kadar uzanan tehditlere ve tacizlere ulaştığını belirtti; bu durum yakınları için endişelenmesine yol açtı.

İspanyol gazeteci, tercihleriyle ilgili görüş ayrılıklarını kabul ettiğini, ancak sportif rekabetin saldırı ve tehdit gerekçesine dönüştürülmesini reddettiğini vurguladı. Vatanseverliği, ülkenin uyruğunu taşıyan oyuncuya zorunlu olarak oy vermekle ilişkilendirenleri de eleştirdi.

Díaz, maruz kaldığı tırmanışın boyutunu beklemediğini, listesinde İspanya Millî Takımı'ndan 4 oyuncu bulunmasına ve listede Mbappé'nin ilk sırada, ardından ikinci sırada Lamine Yamal'ın yer almasına rağmen, imajını zedeleme ve kendisine karşı kışkırtma girişimleriyle karşılaştığını ifade etti.

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"As" yöneticisi tercihini, teknik değerlendirmesine göre Mbappé'nin sunduğu genel seviyenin Yamal'ın performansından daha iyi olduğu gerekçesiyle açıkladı. Ballon d'Or ödülü oylamasının gazetecinin kanaatine ve oyuncuların seviyelerine dair değerlendirmesine tabi olduğunu, oyunu ülkesinin evlatlarından birine vermesini zorunlu kılan bir kural bulunmadığını da vurguladı.

Konuşmasının sonunda Díaz, ölüm tehditleri aldığını açıkladı; bunlara önem vermediğini, ancak bazı meslektaşlarının tutumları karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Aynı zamanda mesleğiyle onur duyduğunu ve Ballon d'Or jüri heyetindeki üyeliğinden gurur duyduğunu vurgulayarak, aynı mesleki rotayı yeniden seçmekte tereddüt etmeyeceğini ifade etti.