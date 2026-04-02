Şok edici itiraf: "Monica Geuze, Lawrence ile ilişkisi sırasında... ile aldatmış"

Yvonne Coldeweijer, Instagram hesabında Monica Geuze'nin Almere City'nin savunma oyuncusu James Lawrence'ı aldattığını bildirdi.

"Juice kraliçesi", Instagram hesabında, Galli oyuncunun forma giydiği Almere City'nin soyunma odasından bilgi aldığını yazdı.





"Monica ile rapçi Kevin arasındaki ilişki çok daha uzun süredir devam ediyor. James ile ilişkisi sırasında Kevin'la aldatmış. James, Almere'deki takım arkadaşlarına bunu anlattı. Bu durumdan çok rahatsız olmuş. Takım arkadaşlarına göre çok sarsılmış."

"Monica ve James'in ayrılığı, James için tam bir şok oldu," diye devam ediyor. Influencer, Almere City'nin kaptanına başka birine aşık olduğunu bizzat kendisi söylemiş.

Şu anda Geuze, rapçi Kevin ile hala çıkıyor, ancak ikili kamuoyuna çıkmıyor.

Lawrence, 2024 yazından beri Almere City'de oynuyor. Bu sezon, stoper kulüp için Keuken Kampioen Divisie'de 22 maça çıktı.







