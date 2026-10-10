Real Madrid, cumartesi akşamı İspanya Ligi'nin sekizinci haftasında Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Villarreal'i tek golle devirerek önemli bir galibiyete imza attı.

Karşılaşmada Beyazlılar'ın yıldızı Vinicius Junior, 52. dakikada oyuna girdikten sonra 72. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşan "Archivo VAR" hesabı, "X" platformunda yaptığı paylaşımda, Vinicius'un Villarreal maçında direkt kırmızı kartla oyundan atılmasının hak edilmiş olduğunu belirtti.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Video teknolojisinden belirleyici bir müdahale. Saliba, Vinicius'la temasa geçti ve Brezilyalı oyuncu, golün kaydedilmesinden önceki atakta Villarreal oyuncusunun saçını çekti."

Archivo VAR, "Bu direkt bir kırmızı karttır. Bu durum, yönetmeliklere göre sportmenlik dışı davranış kapsamında sınıflandırılıyor." vurgusunu yaptı.

"Archivo VAR" ayrıca, karşılaşmayı yöneten hakem Diaz de Mira Escuderos'a şok edici bir not vererek, hakeme 10 üzerinden 1,5 puan verdi.

Site şu açıklamayı yaptı: "Hakem, ilk dakikalarda son derece kararsız göründü ve çok kötü bir hakemlik kriteri benimsedi; sarı kartları ancak maçın üzerinden uzun süre geçtikten sonra gösterdi."

Açıklamada şöyle devam edildi: "Saha hakemi, hiçbir gerek yokken maçın atmosferini bizzat kendisi ateşledi; Real'in teknik direktörü Jose Mourinho'nun tüm itirazlarına göz yumduktan sonra onu uyarmadan önce birkaç dakika bekledi. Birinci lig maçı yöneten üçüncü lig hakemi gibi görünüyordu."

Buna ek olarak, Vinicius'un golünü, kaydedilmesinden önce yaşanan sportmenlik dışı bir davranış nedeniyle gözden geçirmek için video yardımcı hakem teknolojisine başvurmak zorunda kaldı. Uzatma dakikaları da öncekilerden farklı olmadı; tam bir kaos ve hakemlik kişiliği eksikliğiyle öne çıktı.