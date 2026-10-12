Mısır'ın Zamalek takımının futbol A takımı teknik direktörü Mutemed Cemal, bir süredir çektiği sırt ağrıları nedeniyle, takımının Mısır Premier Lig'in zirve mücadelesinde Al Ahly'ye yenilmesinin ardından önümüzdeki saatlerde acil bir ameliyat geçirmeye hazırlanıyor.

Teknik direktörün oğlu, babasının ameliyat edileceğini açıklayarak takipçilerinden şifa bulması için dua etmelerini istedi.

Resmi "Facebook" hesabından şunları yazdı: "Babam için dua etmenizi rica ediyorum, bir süredir çektiği sırt ağrılarından kurtulmak için acil bir ameliyat geçiriyor. Allah'tan ona acil şifa, tam bir sağlık ve esenlik vermesini diliyorum. Onu hayır dualarınızdan eksik etmeyin."

Aynı bağlamda, Mutemed Cemal'in eşi de resmi hesabı üzerinden duygusal bir mesaj paylaşarak eşinin sağlık durumuyla ilgili endişesini dile getirdi: "Rabbim bizi senin için müsterih etsin. Dünya sana feda olsun sevgilim."

Bu gelişmeler, Zamalek'in ezeli rakibi Al Ahly'ye 11 Ekim Pazar akşamı Kahire Uluslararası Stadı'nda oynanan ve Mısır Premier Lig'in altıncı haftası kapsamında yer alan maçta 2-0 yenilmesinin ardından geldi. Beyazlı ekip böylece bu sezon ligdeki ilk yenilgisini almış oldu.

Zamalek'in odağı ise önündeki kıtasal mücadeleye kayıyor. Takım, Afrika Şampiyonlar Ligi 32 takımlı turunun ilk maçında cuma günü Ruanda Ordu takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor; bu süreçte Mutemed Cemal'in ameliyat sonrası durumu merakla bekleniyor.