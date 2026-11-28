Manchester United, Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da kendi taraftarı önünde konuk ettiği Brentford'a 0-4 yenildi.

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Manchester United, Premier Lig puan tablosunda 8 puanla sondan ikinci sıradaki yerini korudu. Kırmızı-beyazlılar, yarın, pazar günü Hull City ile karşılaşacak olan son sıradaki Crystal Palace'ın yalnızca 1 puan önünde bulunuyor.

Premier Lig'de geride kalan 12 haftada Manchester United yalnızca bir galibiyet alabildi. O galibiyet de Ipswich Town karşısında geldi.

Kısa süre önce Michael Carrick'in yerine teknik direktör Mauricio Pochettino ile anlaşmasına rağmen Manchester United, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Manchester United'ın son küme düşmesi 1973-1974 sezonuna dayanıyor. Takım o sezon 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 mağlubiyetle topladığı 32 puanla sondan ikinci sırada yer almıştı.

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Ancak Manchester United'ın yeniden küme düşeceğinin sinyalini veren şok edici çelişki şu: Takımın 1973-1974 sezonunun ilk 12 haftasındaki başlangıcı, mevcut 2026-2027 sezonundaki başlangıcından çok daha iyiydi.

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1973-1974 Premier Lig sezonunda Manchester United, ilk 12 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı.

Bu sezon ise United yalnızca bir maçta galibiyetin tadına varabildi, buna karşılık 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

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İstatistik platformu Squawka'ya göre Manchester United, Premier Lig'de 1961'den bu yana ilk kez üst üste 3 maçta 4 veya daha fazla gol yedi.

Manchester United, sahasında Aston Villa ile 4-4 berabere kaldıktan sonra deplasmanda Liverpool'a 0-4 kaybetti, ardından da evinde Brentford'a aynı skorla (0-4) yenildi.

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Squawka ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Manchester United, tarihinde ilk kez Premier Lig'de üst üste 10 maçta galibiyet alamadı."

Platform, Manchester United'ın 1930-1931 sezonundan bu yana ilk kez bir Premier Lig sezonunun ilk 12 maçında kalesini gole kapatamadığını da vurguladı.

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O sezon (1930-1931) Manchester United, ligi son sırada bitirerek küme düşmüştü.