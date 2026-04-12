Şok edici bir sürpriz... Ronaldo, 2030 Dünya Kupası'nda yer alabileceğini ima etti!

Suudi Al-Nassr takımında forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yaşına rağmen 2030 Dünya Kupası'nda yer alma olasılığına işaret ederek, önümüzdeki yıllarda sahalarda kalma ihtimalinin kapısını araladı.

Ronaldo şu anda 41 yaşında, ancak kulübünde hala güçlü bir performans sergiliyor ve bu da onu futbol kariyerini uzatmayı ciddi olarak düşünmeye itti.

Portekiz milli takımının kaptanı, transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano'nun resmi hesabı tarafından X sitesinde aktarılan dikkat çekici açıklamalarında şunları söyledi: "2030 Dünya Kupası'nda oynama olasılığını tamamen dışlamadım. 41 yaşında her hafta gol atmaya devam edersem, belki 4 yıl daha oynayabilirim."

2030 Dünya Kupası, Fas, Portekiz ve İspanya'da düzenlenecek. Bu durum, Ronaldo için ülkesinin taraftarları önünde dünyanın en ünlü turnuvasında oynamak için ek bir motivasyon olabilir.

Ronaldo'nun açıklamaları futbol camiasında tartışma ve heyecan yarattı, özellikle de oyuncu rekorları kırmaya devam ediyor ve yıllar geçmesine rağmen rekabet gücünü kanıtlıyor. Bu da 2030 Dünya Kupası'nda yer alma hayalini, zor da olsa, olası bir ihtimal haline getiriyor.

Suudi Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbolun en önemli efsanelerinden biri olduğu gerçeğini kimse görmezden gelemez; sonuçta o, futbol tarihinin en çok gol atan oyuncusu.

Ronaldo, yorulmayan, pes etmeyen ve vazgeçmeyi bilmeyen bir oyuncunun örneğidir. Nereye giderse gitsin iz bırakır ve rakiplerinin ağlarını sarsar. Bazılarının onu tüm zamanların en iyi futbolcusu olarak görmesi de şaşırtıcı olmaz.

Ronaldo, uzun kariyeri boyunca 968 gol attı ve bu da onu tüm zamanların en golcü futbolcusu yapıyor.

Video... Ronaldo: Al-Hilal ve Al-Ahli ile rekabet bitmedi... Karar aşamalarına hazırız