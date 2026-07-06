Suudi Al-Ittihad Kulübü, yeni bir zorlu döneme giriyor gibi görünüyor; zira çoğu tahmin, “Al-Amid”in önümüzdeki sezon beklenen performansı sergileyemeyeceğine işaret ediyor.

Al-Ittihad Kulübü’nün yeni teknik direktör konusunda ne yapacağı henüz belli değil, ancak basında yer alan haberlere göre Japon Gamba Osaka takımının teknik direktörü Alman Jens Wessing’in teknik direktörlük görevini üstlenebileceği belirtiliyor.

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Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneef, "Dourina Geer" adlı programında yaptığı açıklamada, "Al-Ittihad yeni bir felaket sezonuna doğru gidiyor, bu benim için kesin bir bilgi" dedi.

Şunları da ekledi: "Al-Ittihad taraftarları beklenen duruma hazırlıklı olmalı, çünkü kulüp içinde işler çok zor, tabii finansal bir mucize olmazsa."

Al-Ittihad, sezonun bitiminde Portekizli teknik direktörü Sergio Conceição’yu görevden almıştı. Conceição, hiçbir şampiyonluk kazanamamış ve ligi beşinci sırada tamamlamıştı.



