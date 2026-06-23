Şok edici bir sakatlık… Haaland’ın şutu, Senegal’in elendiği gecede Mendy’yi yakıp kül etti

Norveç milli takımının forveti Erling Haaland, ülkesini Senegal’i 3-2 yenerek 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna taşımakla yetinmedi; aynı zamanda, kaleci Édouard Mendy’nin sakatlanmasına dolaylı olarak neden olarak Senegal kampında endişe uyandıran bir başka olayın da kahramanı oldu.

Maçta iki gol atan Haaland, bu Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 4'e çıkardı ve Norveç'i, lider Fransa'nın ardından 9. grubun ikinci sırasına, 4 puana taşıdı.

Mendy’nin sakatlığı, 58. dakikada Norveç’in üçüncü golünü getiren Haaland’ın şutunu kurtarmaya çalışırken meydana geldi; Senegalli kaleci, topu uzaklaştırmaya çalışırken sol dizinin üzerine sert bir şekilde düştü.

Saha içinde tedavi görmesine rağmen Mendy maçı tamamlayamadı ve golün atılmasından sadece birkaç dakika sonra, bir sonraki maçta forma giyemeyecek kadar ciddi bir sakatlık geçirdiği endişesiyle sahadan ayrıldı.

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Saha yaralanmaları uzmanı Thamer Al-Shahrani’ye göre, yaralanmanın niteliği ve Mendy’nin sol dizinin üzerine düşme şekli, birden fazla tıbbi olasılığa işaret ediyor olabilir.

El-Şahrani, en iyi senaryonun kalecinin dizinde hafif bir çürük olması olduğunu belirtirken, diz kıkırdağında veya yan bağda bir yaralanma olasılığından da endişe duyulduğunu ifade etti. Bu olasılıkların ciddiyetinin belirlenmesi için ayrıntılı muayeneler ve röntgen çekilmesi gerekiyor.

Senegalli milli takımın sağlık ekibi, turnuvada üst üste ikinci mağlubiyetini alan ve büyük baskı altında bulunan takımın tecrübeli kalecisinin durumunu netleştirmek için önümüzdeki saatler içinde nihai muayene sonuçlarını bekliyor.