Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransa milli takımının yıldızı Michael Oliisi’yi, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda Fas ile oynanacak maç öncesinde zor durumda bıraktı.

Fas milli takımı, yarın Perşembe günü ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu'nda, Dünya Kupası çeyrek final maçlarının açılışında Fransız rakibiyle karşı karşıya gelecek.

Maçtan yaklaşık 24 saat önce, Fransız "Radio Monte Carlo" radyosu, FIFA'nın, Oulissi'nin Paraguay karşısında gördüğü sarı kartın iptal edilmesi için Fransız Futbol Federasyonu tarafından yapılan itirazı reddettiğini doğruladı.

Oulissi, geçen Pazar günü 16 turunda Paraguay'ı 1-0 yenerek "Les Bleus"un Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselmesine katkıda bulunmuştu.

Ancak Fransız kanat oyuncusu, 90. dakikada Matias Galarza ile yaşadığı temasın ardından sarı kart gördü. Oulissi, rakibinin formasını çekiştirmiş ve Galarza yüzünü tutarak yere düşmüştü; ancak görüntülerde yüze yönelik doğrudan bir saldırı görülmedi.

Fransız Futbol Federasyonu bu kartın iptal edilmesini umuyordu ancak talebi kabul edilmedi. Böylece Oulissi, yarı finale yükselmesi durumunda Fas karşısında bir sarı kart daha alırsa bu maçta forma giyemeyecek.

Bu yılki Dünya Kupası’nda da benzer bir olay geniş tartışmalara yol açmıştı. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 32’li turda Bosna-Hersek ile oynanan maçta kırmızı kart gören ABD’li forvet Fularin Balugun’un otomatik cezasını askıya almıştı.

Balogun, Belçika ve Avrupa Futbol Federasyonlarının itirazlarına rağmen son 16 turundaki Belçika maçında forma giymişti, ancak daha sonra 1-4’lük ağır yenilgiden ülkesini kurtaramamıştı.