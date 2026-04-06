Şok edici bir karar... Allegri, Napoli maçında Liao ve Polišić'i kadroya almamasını açıkladı

Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri, takımının bu sezon İtalya Ligi şampiyonluğu yarışının dışında kaldığını doğruladı.

Bu açıklama, Milan'ın bugün Pazartesi günü İtalyan liginin 31. haftasında Napoli'ye 1-0 yenilmesinin ardından geldi.



İtalyan "Dazn" kanalının öne çıkardığı maç sonrası açıklamalarında Allegri, "Şampiyonluk yarışı artık bizim için değil, ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefimizi gerçekleştirmek için hala yapmamız gereken işler var" dedi.

"Maçta çok az fırsat vardı ve tek bir pozisyonun fark yaratacağını hissediyorduk. Napoli bu durumu iyi değerlendirdi. Gol anında savunmamız doğru pozisyondaydı, ancak ikinci yarıda atakları daha hızlı bitirmeliydik. Tereddüt ettik ve onlara boşlukları kapatma fırsatı verdik" diye ekledi.

Daha önce birlikte oynamamış iki forvetle maça başlamanın riskine ilişkin Allegri şunları söyledi: "Nkonko ve Folkrug'un iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum... Christopher takım için çalıştı ve iki fırsat yakaladı; onun gibi bir oyuncunun bu fırsatlardan birini gole çevirmesi gerekiyor."



Ve şöyle devam etti: "Futbol bu tür durumlardan ibarettir ve tüm takım iyi oynadı. İlk yarıda Spinazzola'ya bir şut şansı verdik, bu gol olmamalıydı. Bazı kontrataklarda zorlandık ve rakip sahada 3 veya 4 kez topu geri kazandık, ancak paslarda hata yaptık. Bu isabetsizlik etkili oluyor ve hedefimize ulaşmak için iyileşmemiz gerekiyor".

Gelecekte 4-3-3 sistemine geçme olasılığıyla ilgili olarak Allegri şunları söyledi: "Bu, deneyebileceğimiz bir sistem ancak her şey oyuncuların hazırlık durumuna bağlı. Çünkü Polišić Cuma günü milli maç arasından döndü ve Leao iki hafta boyunca yoktu ve sadece iki kısmi antrenmana katıldı. Onu daha erken sahaya sürebilirdim, ama mevcut düzeni bir süre daha sürdürmeyi tercih ettim. Ne yazık ki Rafa sezona iyi başladı ama bir dizi sakatlık yaşadı."

Ve şöyle bitirdi: "Inter 9 puan farkla önde ve Napoli de bizi geçiyor. Kendimize odaklanmalı ve her maçı tek tek oynamalıyız. Şu anda hedefimize doğru ilerliyoruz ama işler bir veya iki haftada çözülmeyecek, maçları kazanmaya çalışarak üstünlüğümüzü korumamız gerekiyor."



Ayrıca okuyun: Napoli, Milan'ın İtalya Ligi şampiyonluğu hayallerini suya düşürdü