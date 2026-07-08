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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Şok edici bir istatistik… 3 kaleci, Dünya Kupası’nda Ronaldo’yu dripling konusunda geride bıraktı

Portekiz - İspanya
Portekiz
İspanya
Dünya Kupası
C. Ronaldo
Vozinha
A. Becker
A. Beiranvand
Portekiz
İspanya
ABD
Cabo Verde
Brezilya
İran

Dünya Kupası'nda Don'un büyük sıkıntıları

2026 Dünya Kupası boyunca, 3 kaleci, turnuva süresince Portekiz kaptanı Cristiano Ronaldo’yu dripling konusunda geride bıraktı.

Ronaldo, Portekiz milli takımıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti; geçen Pazartesi akşamı, son dakikada İspanya'ya 1-0 yenildi.

"Whoscored" ağı, Portekiz'in elenmesinin ardından, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maç boyunca tek bir başarılı dripling bile yapamadığını belirtti.

Sitede, dribbling konusunda Ronaldo'yu geride bırakan 3 kalecinin olduğu belirtildi: İran kalecisi Ali Reza Piranhvand (3 dribbling), Brezilya kalecisi Alisson Becker (1 dribbling) ve Yeşil Burun Adaları kalecisi Fozinha (1 dribbling).

İran, Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenirken, Brezilya ise 16 turunda Norveç'e karşı elendi; Yeşil Burun Adaları da 32 turunda Arjantin'e karşı elendi.

Dünya Kupası
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Ronaldo’nun bu Dünya Kupası’nda Özbekistan’a karşı 2, Hırvatistan’a karşı 1 olmak üzere toplam 3 gol attığı belirtiliyor.



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