Basın raporları, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'nun gelecek sezon yeni Alman teknik direktör Jens Weissing yönetimindeki Ittihad'ın planları arasına geri dönmesinin gerçekliğini ortaya koydu.

Fabinho'nun Ittihad ile sözleşmesi geçtiğimiz sezonun sonunda sona erdi ve Suudi kulübü sözleşmesini bir süre daha uzatmak için herhangi bir teklif sunmadı; bu da tüm tahminlerin onun tamamen ayrılacağı yönünde olmasına neden oldu.

Ancak son saatler, Fabinho'nun sözleşmesini bir süre daha uzatacak bir teklif sunularak "Kaplanlar"ın planlarına geri dönmesi ihtimaline dair bazı yeni raporlara sahne oldu.

Güvenilir gazeteci Ben Jacobs, "X" sitesindeki resmî hesabından attığı bir tweet ile bu haberlere yanıt verdi ve bunların tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Ben Jacobs şöyle yazdı: "Yeni bir sözleşmeden bahseden önerilere rağmen Fabinho hâlâ Ittihad'dan ayrılma yolunda ilerliyor. Ittihad daha genç oyunculara odaklanıyor."

Fabinho, 2023 yazında Liverpool'dan gelerek Ittihad'ın kadrosuna katılmış ve iki sezon önce takımın Roshn Ligi ile Kâbe İmamı Kupası ikilisini kazanmasına katkı sağlamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, son üç yıl içinde "Amid" ile 111 maça çıktı; bu maçlarda 7 gol atmayı başarırken 9 da asist yaptı.