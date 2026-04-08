FIFA bir kez daha eleştirilerin hedefinde. Öncelikle ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası biletlerinin fahiş fiyatları konusunda şiddetli eleştiriler gelmesinin ardından, şimdi de koltukların ilk etapta satışa sunulma şekliyle ilgili büyük bir hoşnutsuzluk var.

The Athletic, Dünya Kupası bilet satış sürecini mercek altına aldı. FIFA, çeşitli kategorilere ayrılmış olarak çeşitli maçlar için üç milyondan fazla bilet sattı. Renk kodlu biletler nedeniyle, en pahalı biletlere (Kategori 1) sahip futbolseverlerin otomatik olarak stadyumlarda, saha kenarında veya alt tribünde en iyi koltuklara hak kazandıkları izlenimi uyandırıyordu.

Ancak gerçeklik birdenbire çok farklı çıktı. Dünya Kupası biletleri kısa süre önce somut koltuklara dönüştürüldüğünde, birçok taraftarın köşelerde veya kale arkasında yerleri olduğu ortaya çıktı. Bazı taraftarlar, Kategori 1 bilet satın almış olmalarına rağmen Kategori 2'deki bölümlere yerleştirildi.

Bu, Dünya Kupası ziyaretçileri için büyük bir hayal kırıklığı oldu, çünkü bazı durumlarda bir bilet için yüzlerce veya binlerce dolar ödenmişti. Kuzey Amerika'da kategori yerine kesin bir koltuk seçmek yaygındır. Bu nedenle hayal kırıklığı daha da büyük.

Mağdurlardan biri İngiliz medyasında şikayetini dile getiriyor. "Birisi bilet için ödeme yaptıktan sonra kuralları değiştiremezsiniz. İnsanlar belirli bir yer için ödeme yaptı, sonra başka bir şeyle baş başa bırakıldılar." Başka bir futbolsever ise "yanıltma" ve "dolandırıldığınız hissi"nden bahsediyor.

Dünya Kupası bilet satış süreci sırasında biletler değiştirildi, bu da kafa karışıklığına yol açtı. Ayrıca, her şey en iyi koltukların saha kenarında, binlerce dolarlık ücretlerle hospitality paketleri ve sponsorlar için ayrıldığını gösteriyor.

FIFA yaptığı açıklamada bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu ve Dünya Kupası biletlerinin yalnızca bir gösterge niteliğinde olduğunu vurguladı. "Biletler, koltukların tam yerini gösteren bir harita değil, bir kılavuz olarak tasarlanmıştı. Genel şartlarda, koltukların aynı kategoride olması veya benzer bir değere sahip olması koşuluyla değiştirilebileceği belirtilmiştir."