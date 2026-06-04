Şok edici açıklama: ‘kibirli’ Arne Slot, Liverpool’un soyunma odasında bu 5 oyuncuya şahsen saldırdı

Sport Bild, Arne Slot hakkında şok edici bir açıklama yaptı. 47 yaşındaki Hollandalı teknik direktör, geçtiğimiz hafta sonu Liverpool'dan kovuldu ve bunun nedenlerinden biri olarak soyunma odasındaki "kibirli" davranışları gösteriliyor.

Slot'un Merseyside'daki ilk sezonunda, Liverpool'u lig şampiyonluğuna taşıyarak takımı doğrudan zafere götürdü. Ancak ikinci sezon, Premier League'de beşinci sırada kalınmasıyla son derece zorlu geçti. Yıl sonu değerlendirmesinin ardından, Slot'un gelecek için doğru kişi olmadığına karar verildi.

Sport Bild, bunun öncesinde bir süre iç karışıklık yaşandığını biliyor. Slot'un soyunma odasını tamamen kaybetmiş olduğu iddia ediliyor. İlk çatlaklar, Mohamed Salah'ın sezon boyunca menajere karşı son derece ateşli bir şekilde konuşmasıyla ortaya çıktı, ancak bunun arkasında çok daha fazla kaos yatıyor.

Alman medya kuruluşu, "Sorunlardan biri, yıldız oyuncularıyla olan ilişkileriydi" diyor. "Sezon başında forvet Diogo Jota'nın trajik ölümünün ardından gösterdiği duyarlı yaklaşımla övülse de, başka konularda sınırı aştı."

Slot'un objektif eleştirileri "kibir" ve "kişisel saldırılar"la karıştırdığı iddia ediliyor. Bu kişisel saldırılar, yaz transfer döneminde takıma katılan beş oyuncuya yönelikti. "Premier League'i kazandın mı?" diye yeni transferlere sert bir şekilde çıkmış olduğu söyleniyor.

Sadece yaz transfer döneminde takıma katılan beş oyuncu sürekli hedef tahtası değildi, Bundesliga geçmişi olan oyuncular da eleştiriden nasibini aldı. Slot’un, “Böyle oynarsan Almanya’da rahatça oynayabilirsin” gibi sözlerle birkaç kez sınırı aştığı iddia ediliyor.

Sport Bild'in haberine göre, bu "patlamalar" oyuncular tarafından pek hoş karşılanmadı. "Saha içinde işler kötüye giderken, soyunma odasındaki genel kanı, Slot'un şampiyonluğunun esas olarak selefi Jürgen Klopp'un çalışmalarına borçlu olduğu yönündeydi. Mo Salah ve Virgil van Dijk gibi kilit oyuncular, Slot'un ilhamını yitirdiğini fark ettiler."