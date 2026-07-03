Şok edici açıklama: Dünya Kupası’ndaki rakibi Oranje’nin doping test sonucu pozitif çıktı

The Times’ın Cuma öğleden sonra verdiği habere göre, Hollanda’nın rakibi Tunus’un sekiz oyuncusu, yasaklanmış madde olan clenbuterol testinde pozitif çıktı. Bu madde yasaklanmış olup doping listesinde yer almaktadır.

Son derece güvenilir bir kaynak olan gazeteye göre, test sonuçları pozitif çıkınca Tunuslu oyuncular şaşkına döndü. Zira bu maddeleri kasten almadıklarını iddia ediyorlar.

Clenbuterol, özellikle Tunus'un konakladığı Meksika gibi hayvancılıkta kullanıldığı dünyanın bazı bölgelerinde, kontamine etlerde bulunan bir hormon olarak da bilinir.

Clenbuterol, sinir sistemi üzerinde etki gösteren güçlü bir uyarıcı maddedir. Geleneksel tıpta (Hollanda ve Belçika’da) yalnızca atlarda astım nedeniyle solunum yollarını genişletmek amacıyla bir veteriner ilacı olarak onaylanmıştır.

Özel etkisi nedeniyle, insanlar tarafından bazen yasadışı olarak zayıflama ilacı veya performans artırıcı madde olarak kötüye kullanılmaktadır. Sıkı bir diyet sırasında kas kütlesinin kaybını da önler.

Bu madde uluslararası doping listesinde yer almaktadır ve yarışmalarda kesinlikle yasaktır. Ayrıca, Hollanda ve Belçika’da insan tüketimi amacıyla kullanımı, bulundurulması veya satışı yasadışıdır.

Tunus, Clenbuterol'den gerçek anlamda bir fayda sağlayamadı. Bu Kuzey Afrika ülkesi, grup aşamasındaki tüm maçlarını kaybetti; bunlara Hollanda'ya karşı 3-1 yenildiği maç da dahildi ve turnuvadan elendi.