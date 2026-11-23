Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ı içinde bulunduğu krizden çıkarma görevi beklenenden daha karmaşık görünüyor. Kötüleşen sonuçlar, küme düşme tehlikesi ve birden fazla mevkiye takviye ihtiyacı arasında kalan Arjantinli teknik adam, şimdi de son derece sınırlı bir transfer bütçesiyle yeni bir sınavla karşı karşıya. Bu bütçe, önümüzdeki ocak transfer döneminde yalnızca iki transfer yapmasına izin verebilir.

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Konuyla ilgili haberi yapan İngiliz gazetesi Daily Mail'e göre, Pochettino'nun kullanabileceği bütçe, Premier Lig'in yeni düzenlemelerinin getirdiği mali kısıtlamalar nedeniyle 50 milyon sterlini aşmayacak. Bu durum, takımın kadrosunu güçlendirmeye acil ihtiyaç duymasına rağmen teknik adamı transfer piyasasında sınırlı seçeneklerle baş başa bırakıyor.

Bu gelişmeler, Manchester United için son derece zor bir döneme denk geliyor. Takım, Pochettino'nun teknik direktör olarak çıktığı ilk maçta Liverpool'a 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve bu sonuçla Premier Lig puan tablosunda sondan ikinci sıraya geriledi.

Arjantinli teknik adam durumun ciddiyetini kabul etmekte tereddüt etmedi ve takımının küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu itiraf etti. 53 yıl sonra ilk kez yaşanabilecek bu felaket senaryosu, kış transfer dönemi açılmadan önce yönetim ve teknik ekip üzerindeki baskıyı artırıyor.

Habere göre United'ın ocak ayında ikiden fazla transfer yapması beklenmiyor ve bunlardan birinin kiralık olma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte gazetenin kaynakları, küme düşme tehlikesi gerçek bir hal alırsa kulübün risk alıp harcamalarını artırma ihtimalini de göz ardı etmiyor.

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Yine de Manchester United, harcama kısıtlamalarını aşmamak için mali kaynaklarını dikkatli kullanmak zorunda kalacak. Bu da Pochettino'nun takımdaki eksiklikleri giderme görevini daha da zorlaştırıyor.

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Pochettino'nun öncelik listesinin başında savunma ve hücum var

Liverpool yenilgisi, Manchester United'ın stoper bölgesine takviye yapma ihtiyacının ne kadar acil olduğunu gözler önüne serdi. Bu noktada Brentford'un savunma oyuncusu Nathan Collins, takıma katılması muhtemel en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı.

Collins, potansiyel hedefler listesinde Fulham'ın savunma oyuncusu Calvin Bassey ve Everton forması giyen Jarrad Branthwaite'in önünde yer alıyor. Bassey'nin kulübüyle sözleşme uzatması beklenirken, piyasa değeri 70 milyon sterlini aşan Branthwaite'i transfer etmek ise sınırlı bütçe göz önüne alındığında zor bir görev olarak görülüyor.

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Pochettino'nun ihtiyaçları stoperle sınırlı değil. Kulübün geçen yaz transfer döneminde Luke Shaw'a uygun bir alternatif bulamamasının ardından Arjantinli teknik adam bir sol bek de transfer etmek istiyor.

Manchester United o dönemde Barcelona'dan Alejandro Balde ve Manchester City'den Rayan Aït-Nouri ile adı geçmişti. İkili, ocak transfer döneminde yeniden kulübün radarına girebilir.

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Hücum hattında ise Arjantinli teknik adam yeni bir forvet arıyor. Özellikle Benjamin Šeško'nun kaval kemiğinden yaşadığı sakatlık, takımın yeni yılın başına kadar elindeki hücum seçeneklerini azalttı.

Aday listesinde, daha önce ABD Milli Takımı'nda Pochettino'nun yönetiminde forma giyen Monaco forveti Folarin Balogun'un yanı sıra Leeds'in golcüsü Dominic Calvert-Lewin ile Brentford'un eski, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin şimdiki forveti Ivan Toney yer alıyor.

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Ancak mali engeller yine kendini gösteriyor. Toney haftalık 500 bin sterlin maaş alıyor ve bu rakam United'ın imkânlarını aşıyor. Leeds ise şu anda haftalık 180 bin sterlin kazanan Calvert-Lewin'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

United, Leny Yoro'nun kırmızı kartına karşı harekete geçti

Öte yandan Manchester United, savunma oyuncusu Leny Yoro'nun Liverpool maçında gördüğü kırmızı karta karşı İngiltere Futbol Federasyonu'na resmi itirazda bulundu.

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Fransız oyuncu, maçın 8. dakikasında ceza sahası çizgisi yakınında Alexander Isak'a yaptığı müdahalenin ardından hakem Sam Barrott tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından Dominik Szoboszlai, bu ihlalden kazanılan serbest vuruşu gole çevirerek Liverpool'u öne geçirdi.

United, karara karşı tavrını koruyor. Kulüp, Yoro'nun Isak'ı net bir gol fırsatından yoksun bırakmadığını savunuyor ve kaleci Senne Lammens'in topa İsveçli forvetten önce ulaşabilecek durumda olduğunu vurguluyor.

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Kulüp, itirazının kabul edilerek bir maçlık cezanın kaldırılmasını ve böylece Fransız savunmacının cumartesi günü Old Trafford'da oynanacak Brentford maçında forma giyebilmesini umuyor.