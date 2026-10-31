Ittihad Kulübü, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Richard Rios'un Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan Abha maçında yaşadığı sakatlığın detaylarını açıkladı. Yapılan tıbbi muayene, oyuncuyu sahadan erken ayrılmaya zorlayan ve takımda endişe yaratan sakatlığın mahiyetini ortaya koydu.

Kulüp, resmi açıklamasında, oyuncunun geçirdiği tetkikler ve manyetik rezonans görüntülemelerinin sol ayak bileğinde ciddi bir burkulma ile birlikte peroneal bağda hasar olduğunu gösterdiğini, bunun da önümüzdeki dönemde bir tedavi ve rehabilitasyon programına tabi tutulmasını gerektirdiğini belirtti.

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Rios, Abha maçının ilk dakikalarında Alimami Gory ile girdiği mücadelenin ardından sakatlanmış, karşılaşmayı tamamlayamamış ve takım arkadaşları ile Jens Wissing yönetimindeki teknik heyetin gözle görülür endişesi altında acı çekerek sahayı terk etmişti.

İlk tahminler, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun Ittihad'ın AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Ain ile ve Roshn Ligi'nde Neom ile oynayacağı iki maçta forma giyemeyeceğine işaret ediyor. Toplam yokluğunun süresi ise tedaviye ve rehabilitasyona vereceği yanıta göre belirlenecek; sahalara dönüşü için henüz kesin bir tarih açıklanmadı.

Rios'un yokluğunda Ittihad'ın teknik heyeti, önümüzdeki Asya karşılaşmasında orta saha bölgesinde onun yerini doldurmak için Senegalli Dion Lopy'yi sahaya sürmeye karar verdi. Bu hamleyle takımın içindeki dengenin korunması ve bu bölgedeki önemli oyunculardan birinin kaybının üstesinden gelinmesi amaçlanıyor.

Sakatlık, bir dizi yerel ve kıtasal karşılaşmaya hazırlanan Ittihad için zor bir dönemde geldi. Teknik heyet, Rios'un yokluğunu telafi edecek uygun çözümleri bulmakla yükümlü hale gelirken, kulüp antrenmanlara ve maçlara dönüş tarihini belirlemeden önce tedavi programı sürecinde oyuncunun durumundaki gelişmeleri bekliyor.