Bunu Sky bildirdi. Ancak kanalın haberine göre Saksonya ekibinden "henüz doğrudan bir hamle" gelmedi. Şampiyon takım kaptanı Lukas Hradecky'nin ayrılığının ardından Andrich, geçen sezon Werkself'te kaptanlık pazubandını devralmıştı, ancak yeni teknik direktör Carles Martinez tarafından bu görevden alındı. Bu da İspanyol çalıştırıcının artık 31 yaşındaki savunmacı orta saha oyuncusuna güvenmediğinin açık bir işareti. Martinez, yeni kaptan olarak Edmond Tapsoba'yı görevlendirdi.

Martinez kısa süre önce, Andrich'in Leverkusen'deki hassas durumu hakkında "Şu anda gerçekten de orta sahanın bu pozisyonunda başlangıçta daha çok yan rolde kalıyor. Bunu bilmeyi hak ediyor" demişti. Böylece bir transfer yakın görünüyor, çünkü Bayer'in tecrübeli oyuncunun önüne engel koymayacağı düşünülüyor. Habere göre Leipzig, yeni teknik direktörü Martin Demichelis ile birlikte kadrosunda merkez orta saha bölgesinde ihtiyaç tespit etti. Buna göre transfer döneminin bitimine kalan günlerde bir transfer daha gerçekleşebilir.

Andrich, Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann döneminde Toni Kroos'un yanında orta saha merkezinin değişmez isimlerinden biriydi. Ancak DFB teknik patronu, bu yazki Dünya Kupası için onu artık aday kadroya çağırmadı; çünkü Andrich geçen sezon artık sadece stoper olarak düzenli forma giyiyordu ve bu pozisyonda da oldukça sonuçları ağır bazı hatalar yaptı.

31 yaşındaki oyuncu, 2021'de Union Berlin'den Leverkusen'e transfer oldu ve kariyerinde toplam 197 Bundesliga maçında forma giydi (20 gol, 13 asist). DFB Takımı adına ise Kasım 2023'teki ilk maçından bu yana 19 kez oynadı.