Bahreyn Milli Takımı'nın Körfez Kupası'ndan elenmesinin yankıları, turnuvadan ayrılmakla sınırlı kalmadı. Medyada çıkan açıklamalar, takımın teknik direktörü Hırvat Dragan Talajić'in geleceğiyle ilgili sürpriz bir gelişmeyi ortaya koydu. Böylece Talajić, "Körfez 27"de bir milli takımın serüveninin sona ermesinin ardından ayrılık fırtınasıyla karşılaşan ilk teknik direktör oldu.

Bahreyn Milli Takımı, üçüncü ve son maçta Yemen'e karşı 5-2'lik ağır bir yenilgi almasının ardından turnuvaya grup aşamasında veda etmişti. Yemen Milli Takımı ise Körfez Kupası tarihindeki en büyük galibiyetini elde ederek Bahreyn'i şok edici bir şekilde turnuvadan eledi.

Ayrıca okuyun: Kıtalar arası şok: Jesus, Ronaldo'nun Al Nassr'daki sonunu mu yazdı?

Maçın ardından spor medyası mensubu Fahd el-Cerdan, "Dorina Gayr" programında Talajić'in akıbetine değindi ve Hırvat teknik direktörün, Yemen'e karşı alınan yenilginin ardından Bahreyn Milli Takımı oyuncularıyla vedalaştığını açıkladı. Bu, teknik direktörün takımla yollarının ayrılmasının yaklaştığına dair net bir işaret oldu.

El-Cerdan, "Dorina Gayr" programındaki konuşmasında şunları söyledi: "Bahreyn Milli Takımı teknik direktörü Hırvat Dragan Talajić, Yemen'e karşı alınan büyük yenilgi ve turnuvaya vedanın ardından oyuncularla vedalaştı." Böylece tüm gözler bir sonraki adıma ve ayrılığın önümüzdeki saatlerde resmen açıklanıp açıklanmayacağına çevrildi.

Aynı zamanda, yarı final mücadelesine yükselen dört milli takım da hazırlıklarını sürdürüyor. Suudi Arabistan Milli Takımı, Al Inmaa Stadı'nda Katar Milli Takımı ile karşılaşırken, Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı ise Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda Umman Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. Her iki galip, bu ayın 6'sı Salı günü oynanması planlanan final maçına yükselecek.

Böylece Bahreyn'in "Körfez 27"den elenmesi, turnuvaya yalnızca erken bir veda olmakla kalmayabilir; Yemen'e karşı alınan tarihi yenilginin Hırvat teknik direktörü fırtınanın tam ortasına koyması ve teknik heyetin başında beklenen bir değişikliğin kapısını aralamasının ardından, bu durum Talajić'in milli takımla serüveninin de son noktası olabilir.