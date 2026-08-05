Çarşamba günü, Arjantinli Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılışının duyurulmasıyla futbol dünyasını sarsan haberin üzerinden 5 yıl geçmiş olacak.

2021 yılının bugününde Barcelona, üç paragraftan oluşan bir açıklama yayımlayarak şunları belirtti: "Kulüp ile Lionel Messi arasında bir anlaşmaya varılmış ve her iki tarafın da bugün yeni bir sözleşme imzalama yönündeki açık isteğine rağmen, ekonomik ve yapısal engeller (İspanya La Liga kurallarına göre) nedeniyle bu gerçekleştirilememektedir."

Açıklama şöyle devam etti: "Bu durum göz önüne alındığında, Lionel Messi Barcelona ile devam etmeyecektir. Her iki taraf da oyuncunun ve kulübün isteklerinin sonuç itibarıyla gerçekleştirilememesinden dolayı derin üzüntü duymaktadır."

Barcelona açıklamayı, "tarihin en büyük oyuncusuna" sunduğu katkılar için teşekkür ederek ve ona "hem kişisel hem de profesyonel anlamda gelecekteki çabalarında başarılar" dileyerek tamamladı.

Böylece Barcelona, en parlak yıldızından ve gol ile kupa sayısında rekorun sahibinden ayrılmış oldu.

"As" gazetesi şunları yazdı: "Bugüne kadar ayrılışının sebepleri hâlâ belirsizliğini koruyor. Ancak fırsat buldukça yaptığı açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Messi'nin Barcelona'ya hâlâ tutkuyla bağlı olduğu açık; yenileme çalışmaları döneminde Camp Nou'ya yaptığı gece ziyareti ve oradan ayrılırken döktüğü gözyaşları da bunun kanıtı. Ancak kendisi ile kulüp başkanı Joan Laporta arasında bir anlaşmazlık patlak vermişti."

Uzlaşma girişimleri, bir heykel dikilmesi ve bir jübile maçı sözü dışında herhangi bir sonuç doğurmadı. Ancak gerçek şu ki, bu karar Laporta'ya seçimlerde zarar vermedi; kendisi bu beş yılda üç lig şampiyonluğu, iki yerel Süper Kupa ve bir yerel kupa şampiyonluğu kazandı.