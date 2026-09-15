Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, Al Ahly'e mensup olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, takımdan ayrıldıktan sonra bile takımın tüm maçlarını izlemeye her zaman özen gösterdiğini belirtti.

Hamza Abdülkerim, geçtiğimiz ocak ayındaki kış transfer döneminde Al Ahly'den Barcelona'nın rezerv takımına kiralık olarak geçmişti.

Ancak genç forvet, Barça'nın A takımının formasını giymeye layık olduğunu kanıtladı ve bu durum kulüp yönetimini kiralık sözleşmeyi kalıcı transfere dönüştürmeye yöneltti; ardından oyuncu sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

Hamza Abdülkerim, bugün salı günü Barcelona ile sözleşmesinin uzatılması töreninde Al Ahly hakkında konuştu.

Hamza'ya hâlâ Al Ahly maçlarını takip edip etmediği soruldu ve o tereddütsüz şöyle cevap verdi: "Elbette, Al Ahly maçlarını her zaman takip ediyorum. Örneğin yaklaşık bir saat sonra takımın bir maçı var (Mısır Ligi'nde Abu Kir Fertilizers'a karşı), onu izlemeye özen göstereceğim."

Sözlerine şöyle devam etti: "Her maçı izliyorum, burası içinde büyüdüğüm kulüp ve bana birçok şey öğretti. Tüm Mısır beni destekliyor, aynı şekilde Araplar da. Bu yüzden onlara teşekkür ediyorum ve onları mutlu etmeyi diliyorum."

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