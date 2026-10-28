Soğukkanlılığın böylesi! Fleetwood'un kahramanı Conor Haughey, Arsenal'ı Carabao Kupası'ndan elemeden önce penaltı bile çalışmadığını açıkladı

Fleetwood Town savunmacısı Conor Haughey, Arsenal'ı Carabao Kupası'ndan eleyen belirleyici penaltıyı gole çevirmeden önce penaltı çalışmaya bir dakika bile ayırmadığını çarpıcı biçimde açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, Highbury'de gösterdiği olağanüstü soğukkanlılıkla turnuvanın uzun tarihindeki en büyük sürprizlerden birine imza attı.

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Highbury'de tarihi sürpriz

League Two'da zor günler geçiren Fleetwood, tüm beklentileri boşa çıkararak geçen sezonun finalistini dramatik bir şekilde eledi. Dördüncü kademede 18. sırada bulunan Fleetwood'da Fulham'dan kiralık gelen Aaron Loupalo-Bi, 21. dakikada takımını öne geçirerek Highbury'deki ev sahibi taraftarları sevince boğdu. Premier League şampiyonu Arsenal, devre arasında kaptan Martin Odegaard'ı oyuna alarak karşılık verdi. Bu hamle maçın gidişatını değiştirdi ve Viktor Gyokeres kısa sürede beraberlik golünü buldu.

Aralıksız baskıya rağmen ev sahibi ekip direndi. Arsenal'in genç oyuncusu Max Dowman'ın maçın son bölümünde kırmızı kart görmesi de savunmadaki direncini artırdı. Dowman, öfkeyle attığı bir tekme nedeniyle 85. dakikada oyundan ihraç edildi.

1-1'lik beraberliğin ardından geçilen penaltı atışlarında Fleetwood kalecisi Jay Lynch, Bruno Guimaraes'in vuruşunu kritik bir kurtarışla çıkardı. Ardından Kuzey İrlanda 21 Yaş Altı Millî Takımı oyuncusu Haughey, penaltısını sol üst köşeye göndererek atışlarda 5-3'lük zaferi getirdi ve taraftarların topluca sahaya girmesine yol açtı.

Belfastlı genç oyuncu baskıdan etkilenmedi

Genç kariyerinin en önemli anında penaltı kullanmak üzere topun başına geçmesine rağmen Haughey'in özgüveni sarsılmadı. Genç oyuncu, penaltı atışlarına hazırlanmadığını ve tamamen doğal tekniğine güvendiğini söyledi.

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Haughey, “Böyle yetiştirildim,” dedi. “Sonuçta ben Belfastlı bir gencim. Büyüdüğüm yerde kendine güvenmezsen ezilirsin. Bu yüzden ne yaparsan yap, bunu doğal karşılaman gerekir. Hepimiz birbirimizin yeteneğine güveniyoruz, her gün birlikte antrenman yapıyoruz. Topu nereye göndereceğini zaten biliyorsun; tek yapman gereken, istediğin yere gönderecek teknik beceriye sahip olmak.”

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Fleetwood teknik direktörü Matt Lawlor, bu büyük başarının ardından gözle görülür biçimde duygulandı. İki kulüp arasındaki muazzam mali ve yapısal farkı kabul etti.

Lawlor, “Dürüst olmak gerekirse böyle bir maçı umut ettim, hayal ettim ve buna hazırlandık,” dedi. “Ama bana bunun yaşanacağını söyleseydiniz muhtemelen inanmazdım. Carabao Kupası'nda çeyrek finale yükselip ülkemizin şampiyonunu yenmemiz, bence akıl almaz bir şey.

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“Maç penaltılara gittiğinde elbette kazanmayı umdum. Çocuklara, sonucun ortaya koydukları performanstan ve gösterdiğimiz, göstermek zorunda kaldığımız dirençten duyduğum gururu değiştirmeyeceğini söyledim. Gerçekçi olalım; fark sadece kaliteyle ilgili değil. Altyapı, kalite, bütçe... Bu gece başardığımız şeyin ne kadar büyük bir sıçrama olduğunu kıyaslayabileceğiniz bir şey olduğunu sanmıyorum.”

Arteta kaçan fırsatlardan yakındı

Bu sonuçla bir Premier League şampiyonu, Lig Kupası'nda ilk kez dördüncü kademeden bir rakibe elendi. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, oyuncularının çalışma azmini eleştirmedi ancak bitiricilik eksikliğinin kendilerine pahalıya mal olduğunu kabul etti.

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Arteta, “Fleetwood'u tebrik ediyorum. Oyuncularımın tutumları, gösterdikleri çaba ve maç boyunca ortaya koydukları yoğunluk konusunda eleştireceğim hiçbir şey yok,” dedi. “Ama bu kadar üstün olduğunuzda, çok kötü savunduğumuz ilk pozisyon dışında rakibe hiçbir şey vermediğinizde ve bu kadar çok pozisyon, hücum, şut ve fırsat ürettiğinizde üç, dört, beş gol atmalı ve bunları değerlendirmelisiniz.

“Bunu yapmazsanız hata payınız kalmaz, gerçek bu. O zaman turu penaltılarla geçmeniz gerekir. Biz bunu başaramadık, dolayısıyla böyle bir ihtimal her zaman vardır.”

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İspanyol teknik adam, Dowman'ın maçın son bölümünde oyundan atılmasına da değinerek disiplin eksikliğine işaret etti. Arteta, “Maçın koşullarına hazırlanırken nelere saygı göstermemiz ve duygularımızı hangi konularda kontrol etmemiz gerektiği konusunda çok net olduk. Her şey çok açıktı,” diye ekledi.

Çeyrek final hayalleri

Fleetwood, Carabao Kupası'nda son sekize kalarak turnuva tarihine geçti. Peterborough'u yenerek çeyrek finale yükselen üçüncü kademe ekibi Bradford City'ye katıldı.

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Dördüncü turun kalan maçları çarşamba ve perşembe günleri oynanacak. Fleetwood'un dikkati kısa süreliğine League Two'da ligde kalma mücadelesine dönecek ancak gelecek turda güçlü bir rakiple eşleşme ihtimali, önümüzdeki haftalarda kulüpte gündemin başlıca konusu olacak.