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Büyük sakatlık endişelerine ve Harry Kane'le ilgili drama rağmen Bayern Münih'te şu sıralar her şeyin önüne Jamal Musiala meselesi geçiyor. Kulübün güçlü denetleme kurulu, oyuncunun normalde son derece güvendiği menajerlik ekibiyle kamuoyu önünde karşı karşıya geliyor. Peki bu ekibin arkasında kim var?

Cuma gününden bu yana durum net: Karl-Heinz Rummenigge, Münih'te 1. FC Köln'e karşı oynanan iç saha maçının (1-1) ardından Sky kameralarının karşısına geçip Jamal Musiala meselesinden söz ettiğinde , onursal başkan Uli Hoeneß ve CEO Jan-Christian Dreesen'in daha önce usulca aralamaya çalıştığı perdenin son parçaları da kalktı. Rummenigge'nin sözleri açık ve kesindi:

Nöronal işlev bozukluğu nedeniyle, görünüşe göre ilaç tedavisinin henüz tam olarak ayarlanamamasından kaynaklanan ve düzensiz aralıklarla “absans” adı verilen bilinç kaybı nöbetleri yaşayan Jamal Musiala'nın yakın gelecekte yeniden en üst düzey performansına ulaşması pek olası değil. Bir gün eski “Magic Musiala” olup olamayacağı da şüpheli. Bu nedenle, 23 yaşındaki oyuncunun Şubat 2025'te imzaladığı ve kendisine iddialara göre yıllık 25 milyon avro temel maaş garanti eden astronomik sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Rummenigge ayrıca mevcut koşullarda başka hiçbir kulübün Musiala'yı transfer etmeye hazır olmayacağını belirtti.

Artık her şey açığa çıkmıştı; açıklama bundan daha soğuk olamazdı. Önceki haftalarda ve günlerde Hoeneß ile Dreesen en azından belli bir nezaketi korumuş, tüm taraflar için bir “ikilem” olduğundan söz etmişti. Örneğin Hoeneß, “Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün” diyerek yalnızca bir imada bulunmuştu . Böylece yaklaşık iki hafta sonra gelecek Rummenigge açıklamasının yoluna ilk işaretleri bırakmıştı.

Getty Images

Uli Hoeneß ve “centilmenlik anlaşması”: Musiala'nın menajerleriyle yaşanan anlaşmazlığın nedeni

Şimdi tartışılan konu tam da bu. Bayern Münih, Süddeutsche Zeitung'a göre yapılmış bir centilmenlik anlaşmasında ısrar ediyor. Hoeneß, kendi görüşüne göre bu anlaşmayı yazın Tegernsee'de, Musiala'nın menajeri Christian Schmid ile tanının ardından, oyuncunun RB Leipzig ve Heidenheim'a karşı hazırlık maçlarında kamuoyu önünde ilk kez yere yığılmasından önce yapmıştı.

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En azından Hoeneß'e göre, oyuncu hastalığı nedeniyle eski performansına ulaşamazsa tarafların bir araya gelip Musiala'nın sözleşmesini yeniden düzenleyeceğine dair sözlü bir anlaşma var. Bayern yöneticileri açısından bu noktaya gelinmiş görünüyor.

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Üstelik Stern'in bir haberi, Hoeneß ve Rummenigge'nin de yer aldığı denetleme kurulunun, Musiala'nın menajerlik ekibinin oyuncunun gerçek sağlık durumu hakkında kendilerini yeterince bilgilendirmediğinden şüphelendiğini ve hatta belirli ayrıntıların kasıtlı olarak gizlendiğini düşündüğünü ortaya koyuyor.

Birbiriyle örtüşen ve yalanlanmayan basın haberlerine göre Musiala, geçen hafta pazartesi günü takım antrenmanında yeniden bir absans nöbeti geçirdi. Denetleme kurulu bunu ancak hafta içinde öğrendi ve sonunda bu durum nedeniyle kamuoyu önünde böylesine sert bir adım atmak zorunda kaldığını düşündü. Hoeneß'in bu meselede kendi içinde altı aylık “eylemsizlikle” suçladığı iddia edilen spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in başını çektiği kulübün kendi sportif yönetimi de sessiz kaldı.

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Musiala'nın gerçekten de talihsiz bir sezon geçirdiği ortada: İlk 11'de yalnızca iki kez başladı, iki gol ve bir asist kaydetti. Resmî açıklamada yalnızca “küçük bir kas lifi yırtığı”ndan söz edilmesine rağmen gizemli bir kas sakatlığı nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kaldı. Ancak denetleme kurulunun bir oyuncunun sağlık durumu hakkında ne oyuncunun kendisi ne de sportif yönetim tarafından bilgilendirilmesi zorunlu.

Musiala'nın menajeri Schmid'e göre ise SID'in aktardığı üzere Hoeneß ile yapılan anlaşma, Musiala'nın durumu düzelmezse “yalnızca” yeni görüşmeler yapılmasını kapsıyordu. Bayern'in önde gelen yöneticileri Hoeneß, Rummenigge ve Dreesen'in kamuoyu önündeki açıklamalarıyla şimdi tam da bu görüşmeleri başlatmaya çalıştığı anlaşılıyor.

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Salı günü Schmid ile bir dönem Axel Springer bünyesinde Bayern Münih'in baş muhabirliğini yapan ve artık Musiala'nın menajerlik ekibinde yer alan Tobias Altschäffl, durumu Eberl, CEO Dreesen ve başkan Herbert Hainer ile görüşmek üzere Säbener Straße'ye gitti.

Eberl aynı akşam Bild'e yaptığı açıklamada, iki taraf arasında “çok, çok yapıcı bir görüşme” gerçekleştiğini söyledi. Bayern takımının çarşamba günü Lille'e karşı oynayacağı deplasman maçı (saat 21.00) için Kuzey Fransa'ya hareketinden hemen önce spor yönetim kurulu üyesi Eberl şöyle konuştu: “Aslında başından beri, aylar boyunca ya da Jamal'ın durumunun öğrenilmesinden bu yana çok, çok yapıcı, çok, çok iyi görüşmeler yürütüyoruz. Elbette son gelişmeler şimdi yeniden bir vesile oldu. Buradan çıkan en önemli sonuç şu: Jamal hakkında değil, Jamal ile konuşmak istiyoruz. Son dönemde onun hakkında çok, çok fazla konuşuldu.”

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Eberl, tartışmanın nihayet yatışması için bir “uzlaşmaya” vardıklarını vurguladı: “Meseleleri kamuoyu önünde tartışmak yerine, yeniden kendi seviyesine ulaşabilmesi için ona hak ettiği desteği vermek.” Bundan sonra Bayern Münih'teki bütün yetkililer bu “uzlaşmaya” bağlı kalacaktı.

Jamal Musiala'nın menajeri kim ve Bayern Münih'le nasıl bağları var?

Säbener Straße'deki buluşma, Schmid'in kamuoyu önüne çıktığı ender anlardan biriydi. Avukat ve 11WINS menajerlik şirketinin genel müdürü Schmid, Musiala'nın başlıca muhatabı. Ancak normalde yalnızca perde arkasında çalışıyor ve kamuoyundan uzak duruyor. Kendi kurduğu SW/SIDELINE markası aracılığıyla teknik direktörlere ve yöneticilere de danışmanlık veriyor. Örneğin Sandro Wagner de 2026'dan beri onun müşterileri arasında.

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Sektörden olduğu iddia edilen ve adı açıklanmayan bir kaynak, Schmid'i salı günü yayımlanan dikkat çekici Stern haberinde “soğukkanlı ve acımasız” diye nitelendiriyor. Ancak işini çok iyi bildiğini de söylüyor. Schmid'in geçen yılın şubat ayında Musiala için müzakere ettiği sözleşmenin, oyuncu açısından bir “şaheser” olduğunu belirtiyor.

Bu görüşü, Süddeutsche Zeitung'dan Philipp Schneider de pazartesi günü gazetenin “Und nun zum Sport” podcast'inde dolaylı olarak destekledi. Çünkü SZ'ye göre imzalanan sözleşme, son dönemde zor günler geçiren hücum oyuncusuna çeşitli karmaşık maddeler ve “ek anlaşmalar” sayesinde yılda 30 milyon avroya kadar gelir sağlıyor. Schneider'e göre bunlar, “o sırada Bayern tarafından da gerçekten en ince ayrıntısına kadar anlaşılmamıştı.”

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Söz konusu maddelerin neler olduğu bilinmiyor. Ancak Musiala'nın sözleşmesinde, futbolda elbette alışılmadık olmayan, hastalık hâlinde altı ay boyunca maaş ödenmesini öngören bir madde bulunduğu kesin görünüyor. Yasal zorunluluk altı hafta olsa da profesyonel futbolda daha uzun süreler yaygın. Örneğin İngiltere'de futbolcular, oynayabilecek durumda olup olmadıklarına bakılmaksızın sözleşme süresinin tamamı boyunca maaş ödenmesini sık sık güvence altına alıyor. Kulüpler bu riske karşı son derece pahalı sigortalar yaptırıyor.

TZ'ye göre Bayern cephesinde tedirginlik yaratan nokta, Musiala'yı tedavi eden iki nöroloğun oyuncu tarafınca seçilip ücretlerinin de yine bu tarafça ödenmesi. Üstelik bir kulüp doktorunun tanının ayrıntılarını daha yakından incelemesine izin verilmedi.

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Musiala tarafının sözleşme uzatılmadan önce önemli tıbbi ayrıntıları sakladığı ortaya çıkarsa, bunun Schmid'in menajerlik şirketi açısından ciddi sonuçları olabilir. Oysa şirketin Bayern'le yıllardır iyi ve güvene dayalı ilişkileri var. Böyle bir durum, oyuncu menajerlik ekibinin güvenilirliğini tartışmaya açacağı için oldukça canlı olan işlerine zarar verebilir. Bayern Başkanı Herbert Hainer, cumartesi günü yıllık genel kurul toplantısı sırasında Musiala'nın hastalığını Şubat 2025'te sözleşmeyi imzalamadan önce biliyor ve bunu Bayern'den gizlemiş olabileceği yönündeki soruya, “Böyle olduğunu hiç düşünmüyorum” yanıtını verdi.

Musiala belki de 11WINS'in temsil ettiği en tanınmış oyuncu, ancak şirketin temsil ettiği tek önemli Bundesliga futbolcusu kesinlikle o değil. Bayern'le bağı bulunan tek oyuncu da değil. Bu nedenle Schmid ile Münihliler arasındaki ilişki normalde hep güvene dayalı ve iyi olarak tanımlanıyordu.

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Örneğin birkaç isim saymak gerekirse, Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun ve Robin Koch, Borussia Dortmund'dan Maximilian Beier, uluslararası piyasada büyük ilgi gören Nicolo Tresoldi, artık PSV Eindhoven'da oynayan eski Bayern yeteneği Paul Wanner, geçmişte Bayern'de bulunmuş Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher ve Wisdom Mike var. Buchmann ise hâlâ kulüple sözleşmeli. Bayer Leverkusen'den Kennet Eichhorn da şirketin temsil ettiği isimler arasında.

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Bayern Münih ve Schmid'in oyuncuları: Biri kulüp yönetimini böldü, diğeri büyük bir şansa vesile oldu

Son adı geçen Eichhorn'la da Musiala gibi esas olarak Schmid ilgileniyor. Eichhorn, geçen yaz Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünde bir iç anlaşmazlığa yol açmıştı.

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Spor yönetim kurulu üyesi Eberl, o sırada henüz 16 yaşında olan Eichhorn'u istediği oyuncu olarak belirlemiş ve son derece yetenekli merkez orta saha oyuncusunu serbest kalma maddesiyle, iddialara göre 9 ila 12 milyon karşılığında, mutlaka transfer etmek istemişti. Ancak kicker'e göre Hoeneß ve Rummenigge buna karşı çıkmıştı. İddiaya göre Schmid'in şirketi, Eichhorn için Hertha Berlin'e ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra 10 milyon avroluk yüksek bir imza parası da talep etmişti. Üstelik o sırada yalnızca 19 profesyonel maç oynamış 16 yaşındaki bir oyuncu için. Hoeneß muhtemelen buna “çılgınlık” derdi.

Eichhorn sonunda Bayer Leverkusen'e transfer oldu, ancak bugüne kadar kulübün formasını tek bir maçta bile giymedi. Ağır bir mide-bağırsak enfeksiyonunun ardından teşhis edilen bir metabolizma hastalığı nedeniyle önce hastanede tedavi görmesi gerekti. Şimdi ise kondisyonunu yeniden kazanmak için çalışıyor. Muhtemelen yılbaşından sonra Leverkusen'deki ilk maçına çıkacak.

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Bir başka olayda, bir oyuncunun Schmid'in şirketinden tamamen beklenmedik biçimde ayrılması Bayern için büyük bir şansa dönüştü. Leroy Sane, Mayıs 2025'te artık Schmid yerine Pini Zahavi tarafından temsil edilmeye karar vermeseydi, Münih kulübüyle muhtemelen yıllık maaş içeren yepyeni bir üç yıllık sözleşme imzalayacaktı. Eberl o dönemde, “Tek eksik imza. Biz de istiyoruz, Leroy da” demişti. Ancak birkaç saat sonra durumun farklı olduğunu öğrendi.

Bu, kulüp için öngörülmeyen ve aslında tarafların hiçbirinin istemediği büyük bir şanstı. Çünkü Sane kalsaydı, örneğin Lennart Karl'ın A takıma yükselmesinin ve müthiş ilk sezonunda çıkış yapmasının önü muhtemelen kapanacaktı. Sane ise belki de şimdi Galatasaray'da sergilediğine benzer bir performans gösterecekti. Bugün 30 yaşında olan oyuncu oraya bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu. Gelişinin yarattığı büyük coşkunun yerini ise şimdi taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı aldı . Sane, 16 resmî maçta şu ana kadar ne gol attı ne de asist yaptı.