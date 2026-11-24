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Sakatlık endişelerine ve Harry Kane'le ilgili drama rağmen Bayern Münih'te gündemin başında Jamal Musiala var. Kulübün güçlü denetim kurulu, oyuncunun normalde yakın ilişki içinde olduğu menajerlik ekibiyle kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Peki bu ekibin arkasında kim var?

Cuma gününden bu yana tablo net: Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih'in 1. FC Köln ile evinde 1-1 berabere kaldığı maç sırasında Sky kameralarının karşısına geçip Jamal Musiala hakkında konuşunca , onursal başkan Uli Hoeneß ile CEO Jan-Christian Dreesen'in daha önce yavaş yavaş kaldırmaya çalıştığı örtü de tamamen kalktı. Rummenigge'nin sözleri açık ve netti:

Jamal Musiala'nın, henüz tam olarak ayarlanmamış ilaç tedavisi nedeniyle zaman zaman "absans" denilen dalmalara yol açtığı anlaşılan nörolojik işlev bozukluğuna rağmen yakın gelecekte yeniden en üst düzey performansını sergilemesi pek olası değil. Bir gün yeniden eski "Sihirbaz Musiala" olup olamayacağı da şüpheli. Bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Şubat 2025'te imzaladığı ve kendisine iddialara göre yıllık 25 milyon avro temel maaş garanti eden astronomik sözleşme yeniden düzenlenmeli. Rummenigge ayrıca mevcut koşullarda başka hiçbir kulübün Musiala'yı transfer etmeye hazır olmayacağını belirtti.

Artık her şey açığa çıkmıştı; bundan daha soğuk bir yaklaşım sergilemek de zordu. Önceki haftalarda ve günlerde Hoeneß ile Dreesen en azından belli bir nezaket sınırını korumuş, tüm taraflar için bir "ikilem"den söz etmişti. Örneğin Hoeneß, yalnızca "Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün" diyerek imada bulunmuştu . Böylece yaklaşık iki hafta sonra Rummenigge'nin sözlü çıkışına uzanacak yolun ilk işaretlerini vermişti.

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Uli Hoeneß ve "centilmenlik anlaşması": Musiala'nın menajerleriyle anlaşmazlığın nedeni ne?

Şimdi tartışmanın odağında tam da bu var. Almanya'nın rekor şampiyonu, Süddeutsche Zeitung'un aktardığına göre yapılan bir centilmenlik anlaşmasında ısrar ediyor. Hoeneß, kendi görüşüne göre bu anlaşmayı yazın Tegernsee'de, Musiala'nın menajeri Christian Schmid ile teşhisin ardından, oyuncunun RB Leipzig ve Heidenheim'a karşı hazırlık maçlarında ilk kez kamuoyu önünde yere yığılmasından önce yaptı.

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En azından Hoeneß'e göre, Musiala hastalığı nedeniyle eski performansına ulaşamazsa tarafların bir araya gelip sözleşmesini yeniden düzenlemesine ilişkin sözlü bir mutabakat var. Bayern'in üst düzey yöneticileri, görünüşe göre artık bu noktaya gelindiğini düşünüyor.

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Üstelik Stern'in haberi, Hoeneß ve Rummenigge'nin de yer aldığı denetim kurulunun, oyuncunun gerçek sağlık durumu hakkında Musiala'nın menajerlik ekibi tarafından yeterince bilgilendirilmediğinden şüphelendiğine ve bazı somut ayrıntıların bilerek saklandığını dahi düşündüğüne işaret ediyor.

Birbiriyle örtüşen ve yalanlanmayan basın haberlerine göre Musiala, geçen haftanın pazartesi günü takım antrenmanında bir kez daha absans geçirdi. Denetim kurulunun bunu ancak hafta içinde öğrendiği ve sonunda bu nedenle kamuoyu önünde sert bir adım atmak zorunda hissettiği belirtiliyor. Bunda, Hoeneß'in bu konuda kulüp içinde altı aydır "hiçbir şey yapmamakla" açıkça suçladığı öne sürülen sportif direktör Max Eberl ve çevresindeki sportif yönetimin sessiz kalmasının da payı vardı.

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Musiala'nın gerçekten de sakatlıklarla boğuştuğu bir sezon geçirdiği ortada. Yalnızca iki kez ilk 11'de başladı, iki gol ve bir asist kaydetti. Resmî açıklamada sadece "küçük bir kas lifi yırtığı" denmesine rağmen, nedeni belirsiz bir kas sakatlığı onu sekiz hafta sahalardan uzak tuttu. Öte yandan denetim kurulunun bir oyuncunun sağlık durumu hakkında oyuncu ya da sportif yönetim tarafından bilgilendirilmesi zorunlu değil.

Musiala'nın menajeri Schmid'e göre ise Hoeneß ile yapılan anlaşma, SID'in aktardığı üzere, Musiala'nın durumu düzelmezse "yalnızca" yeni görüşmeler yapmayı kapsıyordu. Hoeneß, Rummenigge ve Dreesen'in kamuoyuna yaptıkları açıklamalarla şimdi tam da bu görüşmeleri zorlamak istedikleri anlaşılıyor.

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Schmid ile Axel Springer bünyesinde bir dönem Bayern Münih'in baş muhabirliğini yapan ve artık Musiala'nın menajerlik ekibinde yer alan Tobias Altschäffl, salı günü durumu Eberl, CEO Dreesen ve başkan Herbert Hainer ile görüşmek üzere Säbener Straße'deydi.

Eberl, daha aynı akşam Bild'e yaptığı açıklamada iki taraf arasında "çok ama çok yapıcı bir görüşme" gerçekleştiğini söyledi. Bayern takımının çarşamba günü saat 21.00'de OSC Lille ile oynayacağı deplasman maçı için Kuzey Fransa'ya hareketinden hemen önce Eberl, "Aslında başından beri, yani aylardır ya da Jamal'ın durumunun öğrenilmesinden bu yana çok ama çok yapıcı, çok ama çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Elbette son gelişmeler yeniden görüşmemize vesile oldu. Bundan çıkan en önemli sonuç şu: Jamal hakkında değil, Jamal ile konuşmak istiyoruz. Oysa şimdiye kadar onun hakkında çok ama çok konuşuldu" dedi.

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Eberl, tartışmayı nihayet yatıştırmak için bir "uzlaşma"ya vardıklarını vurguladı: "Konuları kamuoyu önünde tartışmak yerine, yeniden kendi seviyesine ulaşabilmesi için bu gence hak ettiği desteği vermeliyiz." Bundan böyle Bayern Münih'teki tüm yetkililer bu "uzlaşma"ya bağlı kalacaktı.

Jamal Musiala'nın menajeri kim ve Bayern Münih'le nasıl bağları var?

Säbener Straße'deki görüşme, Schmid'in kamuoyu önüne çıktığı ender anlardan biriydi. Avukat ve menajerlik şirketi 11WINS'in genel müdürü olan Schmid, Musiala'nın başlıca muhatabı. Ancak normalde tamamen perde arkasında çalışıyor ve kamuoyundan uzak duruyor. Kendi kurduğu SW/SIDELINE markası aracılığıyla teknik direktörlere ve kulüp yetkililerine de danışmanlık veriyor. Örneğin Sandro Wagner de 2026'dan beri onunla sözleşmeli.

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Kimliği açıklanmayan ve sektörden olduğu öne sürülen bir kişi, salı günü yayımlanan dikkat çekici Stern haberinde Schmid'i "soğukkanlı ve acımasız" olarak tanımlıyor. Bununla birlikte işini çok iyi bilen biri olduğunu da söylüyor. Bu kişiye göre Schmid'in geçen yılın şubat ayında Musiala için müzakere ettiği sözleşme, oyuncu açısından bir "şaheser"di.

Bu görüşü, Süddeutsche Zeitung'dan Philipp Schneider de kurumun "Und nun zum Sport" adlı podcast'inde pazartesi günü dolaylı olarak destekledi. SZ'ye göre sözleşme, son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan hücum oyuncusuna, farklı karmaşık maddeler ve "yan anlaşmalar" sayesinde yılda 30 milyon avroya kadar gelir sağlıyor. Schneider'e göre bunlar "o sırada Bayern tarafından da gerçekten en ince ayrıntısına kadar anlaşılmamıştı".

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Bunların hangi maddeler olduğu bilinmiyor. Ancak Musiala'nın sözleşmesinde, futbolda pek de alışılmadık olmayan, hastalık durumunda altı ay boyunca maaş ödenmesine ilişkin bir madde bulunduğu kesin görünüyor. Yasal zorunluluk altı hafta olsa da profesyonel futbolda daha uzun süreler yaygın. Örneğin İngiltere'de futbolcular, oynayabilecek durumda olup olmadıklarına bakılmaksızın sözleşme süresinin tamamı boyunca maaş ödenmesini sık sık güvence altına alıyor. Kulüpler ise bu riske karşı son derece pahalı sigortalar yaptırıyor.

Bayern tarafında huzursuzluk yaratan bir başka konu da TZ'ye göre Musiala'yı tedavi eden iki nöroloğun oyuncu tarafınca seçilip ücretlerinin yine bu tarafça ödenmesi. Üstelik hiçbir kulüp doktorunun teşhisin ayrıntılarını incelemesine izin verilmedi.

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Musiala tarafının sözleşme uzatılmadan önce önemli tıbbi ayrıntıları sakladığı ortaya çıkarsa, bunun Schmid'in menajerlik şirketi açısından ciddi sonuçları olabilir. Oysa şirketin Bayern'le yıllardır iyi ve güvene dayalı ilişkileri var. Böyle bir durum, oyuncu menajerliği ekibinin güvenilirliğini tartışmalı hâle getirerek büyüyen işe zarar verebilir. Bayern Başkanı Herbert Hainer'e cumartesi günü yıllık genel kurul sırasında Musiala'nın Şubat 2025'te sözleşmeyi imzalamadan önce hastalığını bilip bunu Bayern'den saklamış olabileceği soruldu. Hainer, "Bunu hiç düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Musiala, 11WINS'in temsil ettiği en tanınmış isim olabilir ancak şirketin çalıştığı tek ünlü Bundesliga futbolcusu değil. Bayern'le bağlantısı olan tek oyuncu da değil. Schmid ile Münih kulübü arasındaki ilişkinin hep güvene dayalı ve iyi olarak tanımlanmasının nedeni de bu.

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Yalnızca birkaç isim saymak gerekirse Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun ve Robin Koch, BVB'den Maximilian Beier, uluslararası düzeyde çok rağbet gören Nicolo Tresoldi, bir zamanların Bayern cevheri olup artık PSV Eindhoven'da oynayan Paul Wanner, geçmişte Bayern'de bulunan ya da Buchmann örneğinde olduğu gibi hâlâ kulüple sözleşmesi olan Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher ve Wisdom Mike ile Bayer Leverkusen'den Kennet Eichhorn da bu isimler arasında.

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Bayern Münih ve Schmid'in oyuncuları: Biri yönetimi böldü, diğeri istemeden fırsat yarattı

Son adı geçen Eichhorn'un menajerlik işlerini de Musiala'da olduğu gibi esas olarak Schmid yürütüyor. Eichhorn, geçen yaz Almanya'nın rekor şampiyonunda bir iç anlaşmazlığa yol açmıştı.

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Sportif direktör Eberl, o sırada henüz 16 yaşında olan Eichhorn'u istediği oyuncu olarak belirlemiş ve son derece yetenekli merkez orta saha oyuncusunu, iddialara göre 9 ila 12 milyon avroluk serbest kalma maddesini kullanarak mutlaka transfer etmek istemişti. Ancak kicker'a göre Hoeneß ile Rummenigge buna karşı çıkmıştı. Schmid'in şirketinin, Eichhorn için Hertha BSC'ye ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra 10 milyon avroluk yüksek bir imza parası da istediği belirtiliyordu. Üstelik söz konusu oyuncu, o sırada yalnızca 19 profesyonel maça çıkmış 16 yaşında bir futbolcuydu. Hoeneß muhtemelen buna "Çılgınlık" derdi.

Eichhorn sonunda Bayer Leverkusen'e transfer oldu, ancak bugüne kadar yeni takımıyla tek bir maça bile çıkmadı. Ağır bir mide-bağırsak enfeksiyonunun ardından teşhis edilen metabolizma hastalığı nedeniyle Eichhorn önce hastanede tedavi gördü ve şimdi yeniden form tutmaya çalışıyor. Leverkusen formasıyla ilk maçına muhtemelen yılbaşından sonra çıkacak.

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Bir keresinde bir oyuncunun Schmid'in şirketiyle beklenmedik biçimde yollarını ayırması Bayern için büyük bir fırsata bile dönüştü. Leroy Sane, Mayıs 2025'te bundan böyle Schmid yerine Pini Zahavi tarafından temsil edilmeye karar vermeseydi, büyük olasılıkla Münih kulübünden yıllık maaş içeren yepyeni bir üç yıllık sözleşme alacaktı. Eberl o günlerde, "Bir tek imza eksik. Biz de Leroy da bunu istiyoruz" demiş, ancak birkaç saat sonra durumun farklı olduğunu öğrenmişti.

Bu, kulüp için kimsenin beklemediği ve aslında hiçbir tarafın istemediği büyük bir fırsattı. Sane kalsaydı, örneğin Lennart Karl'ın A takıma yükselmesinin ve ilk sezonundaki müthiş çıkışının önü muhtemelen kapanacaktı. Sane ise belki de şimdi Galatasaray'da gösterdiğine benzer bir performans sergileyecekti. Bugün 30 yaşında olan futbolcu oraya bonservis bedeli ödenmeden transfer olmuştu. Gelişinde yaşanan büyük coşkunun yerini artık taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı aldı . Sane, şu ana kadar 16 resmî maçta hiçbir gole katkıda bulunmadı.