Alexander Isak'ın iki golüyle Liverpool, Club Brugge'ü Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup etti. Andoni Iraola'nın ekibi, lig aşamasındaki beş maç sonunda 12 puana ulaştı. Maçın ardından konuşan İsveçli forvet, son dakikalardaki aşırtma golünde Alisson Becker'in uzun pas denemelerinden vazgeçmemesinin payı olduğunu belirtti ve Liverpool'un hücum hattının uyum yakalamaya başladığını söyledi.

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Isak'ın iki golü dördüncü Şampiyonlar Ligi galibiyetini getirdi

Alexander Isak'ın iki gol attığı Liverpool, çarşamba akşamı Club Brugge deplasmanında 3-0 kazanarak Andoni Iraola'nın ekibinin Şampiyonlar Ligi lig aşamasında alınabilecek 15 puanın 12'sini toplamasını sağladı. Isak, Jan Breydel Stadyumu'nda maçın başlarında Bradley Barcola'nın Yann Sommer'in hatalı pasını kesmesinin ardından, kaptanlık görevini geçici olarak üstlenen Dominik Szoboszlai'nin ortaya çevirdiği topu tek vuruşla ağlara göndererek skoru açtı.

“Mükemmel bir deplasman galibiyetiydi,” dedi Isak, maçın ardından TNT Sports'a. “İkinci golü bulana kadar maçın hangi yöne gideceği hiç belli değildi çünkü [Club Brugge] iyi oynadı ve adam adama savunma yaptı. İki takımın da karşılıklı ataklar geliştirdiği tempolu bir maçtı. Bu yüzden devre arasında ikinci golü bulmamız gerektiğini konuştuk.”

Son dakikalardaki aşırtma golünde Alisson Becker'in payı

Club Brugge uzun süre Liverpool'u zorladı. Florian Wirtz'in 79. dakikada farkı ikiye çıkarmasının ardından Isak, maçın son bölümünde sonucu belirledi. Kaleci Alisson Becker'in uzun vuruşuyla buluşan Isak, sol kanattan savunmanın arkasına sarktı ve Sommer'in üzerinden soğukkanlı bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

Isak, “Maç boyunca bir savunmacıyla bire bir kaldım. Ali [Becker] birkaç kez topu bana uzun göndermeye çalıştı. Denemekten vazgeçmediği için mutluyum çünkü sonuncusu iyi bir pastı ve kaleciyle karşı karşıya kalabildim,” diye açıkladı.

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Liverpool hücumunun uyum yakalamaya başladığını söylüyor

Virgil van Dijk maça yedek kulübesinde başlarken genç kanat oyuncusu Rio Ngumoha, sakatlanan Victor Munoz'un yerine 41. dakikada oyuna girdi. Liverpool kadroda birçok değişiklik yapmasına rağmen geçiş hücumlarında etkili olmayı sürdürdü. Isak, kendi formunun Iraola'nın hücum hattında gelişen uyumu yansıttığını belirtti.

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“Tam olarak nerede olduğunuzu ve ne kadar iyi olduğunuzu söylemek her zaman zor. Ben iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim; en önemlisi de takım iyi durumda. Olmak istediğimiz yer burası ve umarım işler bundan sonra daha da iyiye gider,” dedi. “Hücum genel olarak uyum yakalamaya başlıyor. Çok farklı oyuncu kombinasyonlarımız var ve kim oynarsa oynasın tehlikeli bir hücum hattımız oluyor. Bu da iyi hissettiriyor.”

Lig aşamasında sıradaki konuk FC Porto

Liverpool'un bu sezon Avrupa'daki dördüncü galibiyeti, üç maçı kalan takımın lig aşamasındaki kaderini kendi elinde tutmasını sağladı.

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Iraola'nın ekibi, sıradaki Şampiyonlar Ligi maçı için Anfield'a dönerek FC Porto'yu ağırlayacak. Isak da gol serisini sürdürmeye çalışacak.