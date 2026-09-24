Soğuk ve zihniyeti bozuk: Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusuna ateşli saldırı

Kuveyt karşısında alınan 1-0'lık galibiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı taraftarlarının bir bölümünün öfkesini dindirmeye yetmedi; zira maçın ardından eleştiriler birden fazla oyuncuya uzandı. Salih Ebu'ş-Şamat, maçtaki performansı ve bazı pozisyonlarda takındığı tavırla ilgili soru işaretleri nedeniyle "X" platformu üzerinden dikkat çeken bir saldırıya maruz kalan en öne çıkan isimlerden biri oldu.

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Salih Ebu'ş-Şamat, Kuveyt karşısında kardeşi Muhammed Ebu'ş-Şamat ile birlikte ilk 11'de sahaya çıktı; bu durum Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 14 yıldan uzun bir süredir ilk kez yaşanıyordu. Ancak 63. dakikada sahayı terk etti ve yerine Sultan Mendeş oyuna girdi.

Maçın ardından bazı taraftarlar oyuncuya sert eleştiriler yöneltti; kimileri onu saha içinde "soğuk" olarak nitelendirip maçların önemine yakışır bir görüntü ortaya koymadığını söylerken, kimileri de yeterince sorumluluk almadığını ve maç boyunca kendisinden istenenleri uygulamaya odaklanmak yerine gösterişe meylettiğini savundu.













Kardeşi Muhammed karşılaştırmaya dahil oluyor

Eleştiriler Salih'in saha içindeki performansıyla sınırlı kalmadı; kimi taraftarlar daha da sert eleştiriler yönelterek, oyuncunun teknik yönüne daha fazla odaklanması ve elindekinin en iyisini ortaya koymasına yardımcı olmayan işlerle uğraşmaması gerektiğini savundu. İş, bazı taraftarların onun "zihniyetini" gelişimine yardımcı olmamakla nitelendirmesine kadar vardı.

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Ayrıca Salih ile kardeşi Muhammed Ebu'ş-Şamat arasında karşılaştırmalar da ortaya çıktı; kimi taraftarlar Muhammed'in maç boyunca daha iyi bir katkı sunduğunu düşündü. Zira Muhammed birçok hücum pozisyonunda yer aldı ve birden fazla fırsat yarattı, buna karşın Salih kendisinden beklenen etkiden uzak kaldı. Maçta iki kardeş, 14 yıldan sonra ilk kez birlikte ilk 11'de forma giymişti.









Bu eleştiriler, Salih Ebu'ş-Şamat'ın son dönemde Georgios Donis'in tercihleri arasına girmesinin ardından Suudi Arabistan Milli Takımı'nda kalıcı olmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Ancak Kuveyt karşısındaki bu başlangıç, özellikle maçın zorluğu ve Kuveyt Milli Takımı'nın Suudi Arabistan oyuncularına alanları kapatması nedeniyle tüm taraftarları ikna etmeye yetmedi.

Eleştirilerin sertliğine rağmen, "X" platformunda yaşananlar taraftarların maç sonrası tepkileri ve izlenimleri çerçevesinde kalıyor ve bu, oyuncuya karşı teknik bir kararın alındığı ya da teknik ekibin ona olan güvenini kaybettiği anlamına mutlaka gelmiyor; özellikle de önümüzdeki maçlarda ihtiyaç duyacağı isimleri belirleme kararının Donis'e ait olduğu düşünüldüğünde. Salih'in önünde ise saha içinde yanıt verme ve bazı taraftarların kendisine dair oluşturduğu imajı değiştirme fırsatı duruyor.







