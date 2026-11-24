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Büyük sakatlık endişelerine ve Harry Kane krizine rağmen Bayern Münih'te şu anda her şeyin önüne Jamal Musiala meselesi geçiyor. Güçlü denetim kurulu, oyuncunun aslında çok yakın ilişki içinde olduğu menajerlik ekibiyle kamuoyu önünde karşı karşıya geliyor. Peki bu ekibin arkasında kim var?

Durum cuma gününden bu yana net: Karl-Heinz Rummenigge, Münih ekibinin 1. FC Köln ile evinde 1-1 berabere kaldığı maç sırasında Sky kameralarının karşısına geçip Jamal Musiala meselesi hakkında konuşunca , onursal başkan Uli Hoeneß ve CEO Jan-Christian Dreesen'in daha önce nispeten yumuşak biçimde açmaya çalıştığı konunun üzerindeki son örtü de kalktı. Rummenigge'nin sözleri açık ve kesindi:

Jamal Musiala'nın, henüz tam olarak uygun düzeye getirilemeyen ilaç tedavisi nedeniyle zaman zaman "absans" adı verilen dalmalara yol açtığı anlaşılan nöronal işlev bozukluğuna rağmen yakın gelecekte yeniden en üst düzey performansını sergilemesi düşük bir ihtimal. Eski "Magic Musiala"ya bir gün yeniden dönüşüp dönüşemeyeceği de şüpheli. Bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Şubat 2025'te imzaladığı ve iddialara göre kendisine yıllık 25 milyon euro temel maaş garanti eden astronomik sözleşmesinin uyarlanması gerekiyor. Rummenigge ayrıca mevcut koşullarda başka hiçbir kulübün Musiala'yı transfer etmeye hazır olmayacağını belirtti.

Artık her şey açığa çıkmıştı; yaklaşım bundan daha soğuk olamazdı. Önceki haftalarda ve günlerde Hoeneß ile Dreesen en azından belli bir nezaket sınırını korumuş, tüm taraflar için bir "ikilem"den söz etmişti. Örneğin Hoeneß, "Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün" diyerek yalnızca imada bulunmuştu . Böylece yaklaşık iki hafta sonra Rummenigge'nin sözleriyle varılacak noktaya giden yolda ilk işaretleri vermişti.

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Uli Hoeneß ve "centilmenlik anlaşması": Musiala'nın menajerleriyle yaşanan gerilimin nedeni

Şimdi tartışılan konu tam da bu. Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü, Süddeutsche Zeitung'a göre yapılan bir centilmenlik anlaşmasında ısrar ediyor. Hoeneß, kendi görüşüne göre bu anlaşmayı yazın Tegernsee'de, teşhisin ardından ve oyuncunun RB Leipzig ile Heidenheim'a karşı hazırlık maçlarında sahada ilk kez herkesin gözü önünde yere yığılmasından önce Musiala'nın menajeri Christian Schmid ile yapmıştı.

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En azından Hoeneß'e göre, oyuncu hastalığı nedeniyle eski performansına ulaşamazsa tarafların bir araya gelip Musiala'nın sözleşmesini uyarlayacağına dair sözlü bir anlaşma var. Bayern'in üst düzey isimleri açısından bu noktaya gelinmiş görünüyor.

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Üstelik Stern'in bir haberi, Hoeneß ve Rummenigge'nin de yer aldığı denetim kurulunun, Musiala'nın menajerlik ekibinin kendilerini oyuncunun gerçek sağlık durumu hakkında yeterince bilgilendirmediğinden şüphelendiğine ve hatta somut ayrıntıların bilerek gizlendiğini düşündüğüne işaret ediyor.

Birbiriyle örtüşen ve yalanlanmayan medya haberlerine göre Musiala, geçen haftanın pazartesi günü takım antrenmanında bir kez daha absans yaşadı. Denetim kurulunun bundan ancak hafta içinde haberdar olduğu ve sonuçta kamuoyu önünde bu kadar sert bir adım atmak zorunda hissettiği belirtiliyor. Bunda, spor yönetim kurulu üyesi Max Eberl'in de içinde bulunduğu sportif yönetimin sessiz kalmasının da payı vardı. Hoeneß'in, Eberl'i bu konuda kurum içinde açıkça altı ay boyunca "hiçbir şey yapmamakla" suçladığı öne sürülüyor.

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Musiala gerçekten de aksiliklerle dolu bir sezon geçiriyor: İlk 11'de yalnızca iki kez başladı, iki gol ve bir asist kaydetti. Resmî açıklamada yalnızca "küçük bir kas lifi yırtığı"ndan söz edilmesine rağmen gizemli bir kas sakatlığı nedeniyle sekiz hafta sahalardan uzak kaldı. Ancak denetim kurulunun bir oyuncunun sağlık durumu hakkında oyuncu veya sportif yönetim tarafından bilgilendirilmesi gibi bir zorunluluk da yok.

Musiala'nın menajeri Schmid'e göre ise Hoeneß ile yapılan anlaşma, SID'in aktardığı üzere, Musiala'nın durumu düzelmezse "yalnızca" yeni görüşmeler yapılmasını kapsıyordu. Bayern'in üst düzey isimleri Hoeneß, Rummenigge ve Dreesen'in kamuoyu önündeki açıklamalarıyla şimdi tam da bu görüşmeleri zorlamak istediği anlaşılıyor.

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Schmid ve Axel Springer bünyesinde bir dönem Bayern'in baş muhabirliğini yapan, artık Musiala'nın menajerlik ekibinde yer alan Tobias Altschäffl, durumu Eberl, CEO Dreesen ve başkan Herbert Hainer ile görüşmek üzere salı günü Säbener Straße'deydi.

Eberl, aynı akşam Bild'e iki taraf arasında "çok, çok yapıcı bir görüşme" yapıldığını söyledi. Bayern takımının çarşamba günü saat 21.00'de OSC Lille'e karşı oynayacağı deplasman maçı için Fransa'nın kuzeyine hareket etmesinden hemen önce konuşan kulübün spor yönetim kurulu üyesi, "Aslında başından beri çok, çok yapıcı, çok, çok iyi görüşmeler yaptık. Yani aylardır ya da esasen Jamal'ın durumunun öğrenilmesinden beri. Elbette şu anki gelişmeler yeniden görüşmemize vesile oldu. Buradan çıkan en önemli sonuç şu: Jamal hakkında değil, Jamal ile konuşmak istiyoruz. Son dönemde onun hakkında çok, çok fazla konuşuldu" dedi.

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Eberl, tartışmayı nihayet yatıştırmak için bir "uzlaşı"ya vardıklarını vurguladı: "Konuları kamuoyu önünde tartışmak yerine, yeniden eski seviyesine ulaşabilmesi için bu genç oyuncuya hak ettiği desteği vermeliyiz." Bayern Münih'teki tüm sorumlular bundan böyle bu "uzlaşı"ya bağlı kalacak.

Jamal Musiala'nın menajeri kim ve Bayern Münih'le nasıl bağları var?

Säbener Straße'deki toplantı, Schmid'in kamuoyu önüne çıktığı ender anlardan biriydi. Avukat ve 11WINS menajerlik şirketinin yöneticisi olan Schmid, Musiala'nın başlıca muhatabı. Ancak normalde yalnızca perde arkasında çalışıyor ve göz önünde olmaktan kaçınıyor. Kendi kurduğu SW/SIDELINE markası aracılığıyla teknik direktörlere ve yöneticilere de danışmanlık veriyor. Örneğin Sandro Wagner de 2026'dan beri onunla sözleşmeli.

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Kimliği açıklanmayan ve sektörün içinden olduğu iddia edilen bir kişi, Schmid'i salı günü yayımlanan tartışmalı Stern haberinde "soğuk ve acımasız" olarak tanımlıyor. Bununla birlikte işini çok iyi bildiğini de söylüyor. Schmid'in geçen yılın şubat ayında Musiala için müzakere ettiği sözleşmenin oyuncu açısından bir "şaheser" olduğunu belirtiyor.

Bu değerlendirmeyi Süddeutsche Zeitung'dan Philipp Schneider de gazetenin pazartesi günkü "Und nun zum Sport" podcast'inde dolaylı olarak destekliyor. SZ'ye göre sözleşme, son dönemde pek çok sıkıntı yaşayan hücum oyuncusuna çeşitli karmaşık maddeler ve "yan anlaşmalar" sayesinde yılda 30 milyon euroya kadar gelir sağlıyor. Schneider'e göre Bayern de bunları "o sırada gerçekten en ince ayrıntısına kadar anlamamıştı".

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Bunların hangi maddeler olduğu bilinmiyor. Ancak Musiala'nın sözleşmesinde, futbolda pek de alışılmadık olmayan, hastalık durumunda maaşının altı ay boyunca ödenmesini öngören bir madde bulunduğu kesin görünüyor. Yasal zorunluluk altı hafta olsa da profesyonel futbolda daha uzun süreler yaygın. Örneğin İngiltere'de profesyonel oyuncular, oynayabilir durumda olup olmadıklarına bakılmaksızın maaşlarının sözleşme süresinin tamamında ödenmesini sık sık garanti altına aldırıyor. Kulüpler ise bu riske karşı son derece pahalı sigortalar yaptırıyor.

TZ'ye göre Bayern tarafında belirsizlik yaratan nokta, Musiala'yı tedavi eden iki nöroloğun oyuncu tarafınca seçilip ücretlerinin de bu tarafça ödenmesi ve bir kulüp doktorunun teşhisin ayrıntılarını yakından incelemesine izin verilmemesi.

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Musiala tarafının sözleşme uzatılmadan önce önemli tıbbi ayrıntıları sakladığı ortaya çıkarsa bu, Schmid'in menajerlik şirketi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Şirketin Bayern'le yıllardır iyi ve güvene dayalı ilişkileri vardı. Böyle bir durum, oyuncu menajerliği ekibinin güvenilirliğini tartışmaya açacağından gelişen işlerine de zarar verir. Bayern CEO'su Jan-Christian Dreesen, cumartesi günkü yıllık genel kurul sırasında kendisine yöneltilen bir soru üzerine, kulüp yöneticilerinin Musiala'nın Şubat 2025'te sözleşmeyi imzalamadan önce hastalığını bildiğinden ve bunu Bayern'den sakladığından şüphelendikleri iddiasını reddetti.

Musiala, 11WINS'in temsil ettiği en tanınmış Bundesliga profesyoneli olabilir ama tek önemli isim olmaktan çok uzak. Bayern'le bağı olan tek oyuncu da değil. Schmid ile Münih kulübü arasındaki ilişkinin normalde hep güvene dayalı ve iyi olarak tanımlanmasının nedeni de bu.

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Örneğin birkaç isim saymak gerekirse Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun ve Robin Koch, Borussia Dortmund'dan Maximilian Beier, uluslararası alanda büyük ilgi gören Nicolo Tresoldi, bir zamanlar Bayern'in gözde genç oyuncularından olan ve artık PSV Eindhoven'da oynayan Paul Wanner, hepsi Bayern geçmişine sahip olan ve Buchmann örneğinde hâlâ kulüple sözleşmesi bulunan Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher ve Wisdom Mike ile Bayer Leverkusen'den Kennet Eichhorn da var.

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Bayern Münih ve Schmid'in oyuncuları: Biri yönetimi böldü, diğeri kulüp için büyük kazanca dönüştü

Son adı geçen Eichhorn'un menajerliği de Musiala gibi esas olarak Schmid tarafından yürütülüyor. Eichhorn, geçen yaz Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübünde bir iç anlaşmazlığa yol açmıştı.

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Spor yönetim kurulu üyesi Eberl, o sırada henüz 16 yaşında olan Eichhorn'u istediği oyuncu olarak belirlemiş ve son derece yetenekli merkez orta saha oyuncusunu serbest kalma maddesi üzerinden, iddialara göre 9 ila 12 milyon karşılığında mutlaka transfer etmek istemişti. Ancak kicker'a göre Hoeneß ve Rummenigge bu transfere karşı çıkmıştı. Çünkü Schmid'in şirketinin, Eichhorn için Hertha Berlin'e ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra 10 milyon euroluk yüksek bir imza parası da istediği belirtiliyor. Üstelik o sırada yalnızca 19 profesyonel maça çıkmış 16 yaşındaki bir oyuncu için. Hoeneß muhtemelen buna "Çılgınlık" derdi.

Eichhorn sonunda Bayer Leverkusen'e transfer oldu ancak bugüne dek yeni takımıyla tek bir maça çıkmadı. Ağır bir mide-bağırsak enfeksiyonunun ardından teşhis edilen metabolik bir hastalık nedeniyle Eichhorn önce hastanede yatarak tedavi gördü, şimdi ise yeniden form tutmaya çalışıyor. Muhtemelen yılbaşından sonra Leverkusen formasıyla ilk maçına çıkacak.

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Bir başka seferde ise bir oyuncunun Schmid'in şirketiyle yollarını tamamen beklenmedik biçimde ayırması Bayern için büyük bir kazanca dönüştü. Leroy Sane, Mayıs 2025'te artık Schmid yerine Pini Zahavi tarafından temsil edilmeye karar vermeseydi büyük olasılıkla Münih kulübüyle yıllık maaş içeren yepyeni bir üç yıllık sözleşme imzalayacaktı. Eberl o dönemde "Bir tek imza eksik. Biz de Leroy da bunu yapmak istiyoruz" demiş, ancak birkaç saat sonra durumun farklı olduğunu öğrenmişti.

Bu, kulüp için öngörülmeyen ve aslında tarafların hiçbirinin istemediği bir kazanç oldu. Çünkü Sane kalsaydı, örneğin Lennart Karl'ın A takıma yükselmesinin ve ilk sezonundaki müthiş çıkışının önü muhtemelen kapanacaktı. Sane ise belki de şu anda Galatasaray'da gösterdiğine benzer bir performans sergileyecekti. Bugün 30 yaşında olan oyuncu oraya bonservis bedeli olmadan transfer olmuştu. Gelişi sırasında yaşanan büyük coşkunun yerini ise taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı aldı . Sane, şu ana dek çıktığı 16 resmî maçta tam olarak sıfır gol katkısı yaptı.