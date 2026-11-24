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Büyük sakatlık endişelerine ve Harry Kane'le ilgili gelişmelere rağmen Bayern Münih'te gündemin ilk sırasında Jamal Musiala var. Güçlü denetim kurulu, oyuncunun aslında çok yakın olduğu menajer ekibiyle kamuoyu önünde karşı karşıya geldi. Peki bu ekibin arkasında kim var?

Cuma gününden beri tablo net: Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Münih'in 1. FC Köln ile sahasında 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Sky kamerasının karşısına geçip Jamal Musiala'nın durumundan söz ettiğinde , onursal başkan Uli Hoeneß ile CEO Jan-Christian Dreesen'in daha önce biraz daha yumuşak biçimde açmaya çalıştığı konu tüm açıklığıyla ortaya döküldü. Rummenigge'nin sözleri açık ve tartışmasızdı:

Jamal Musiala'nın, düzensiz aralıklarla kısa süreli bayılma nöbetlerine yol açan nöronal işlev bozukluğuna rağmen yakın gelecekte yeniden en üst düzey formuna ulaşması düşük bir ihtimal. Bir gün eski "Magic Musiala" olup olamayacağı da şüpheli. Bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Şubat 2025'te imzaladığı ve kendisine haberlerde yer aldığına göre yıllık 25 milyon avro temel maaş garanti eden astronomik sözleşmesinin değiştirilmesi gerekiyor.

Artık mesele açığa çıkmıştı. Önceki haftalarda ve günlerde Hoeneß ile Dreesen en azından belli bir nezaket sınırını koruyup tüm taraflar için bir "ikilem" bulunduğundan söz etmişti. Örneğin Hoeneß, "Bayern Münih'in şimdi onun sözleşmesini sorguladığını bir düşünün" diyerek yalnızca imada bulunmuştu . Böylece yaklaşık iki hafta sonra Rummenigge'nin sözleriyle varılacak noktaya giden yolda ilk ipuçlarını vermişti.

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Uli Hoeneß ve "centilmenlik anlaşması": Musiala'nın menajerleriyle anlaşmazlığın konusu ne?

Şimdi tartışılan konu tam da bu. Almanya'nın rekor şampiyonu, Süddeutsche Zeitung'a göre Hoeneß'in yaz aylarında Tegernsee'de Musiala'nın menajeri Christian Schmid ile yaptığı centilmenlik anlaşmasında ısrar ediyor. Hoeneß, kendi görüşüne göre bu anlaşmayı, teşhisin ardından ve oyuncunun RB Leipzig ile Heidenheim'a karşı hazırlık maçlarında saha içinde ilk kez herkesin gözü önünde yere yığılmasından önce yapmıştı.

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En azından Hoeneß'e göre, Musiala hastalığı nedeniyle eski performansına ulaşamazsa tarafların bir araya gelip sözleşmesini değiştireceğine ilişkin sözlü bir anlaşma vardı. Bayern'e göre görünüşe bakılırsa artık o noktaya gelindi.

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Üstelik Stern'in bir haberi, Hoeneß ve Rummenigge'nin de yer aldığı denetim kurulunun, Musiala'nın menajer ekibinin oyuncunun gerçek sağlık durumu hakkında kendilerini yeterince bilgilendirmediğinden şüphelendiğine ve hatta belirli ayrıntıların bilinçli olarak saklandığını düşündüğüne işaret ediyor.

Musiala'nın geçen hafta pazartesi günü takım antrenmanında bir kez daha absans nöbeti geçirdiği, denetim kurulunun ise bunu ancak hafta içinde öğrendiği ve sonunda bu nedenle kamuoyu önünde sert bir adım atmak zorunda hissettiği belirtiliyor. Bunda, Hoeneß'in Musiala konusunda kulüp içinde altı aylık "eylemsizlikle" açıkça suçladığı iddia edilen sportif direktör Max Eberl ve onun başını çektiği sportif yönetimin sessiz kalmasının da payı vardı.

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Musiala gerçekten de sorunlarla dolu bir sezon geçiriyor: İlk 11'de yalnızca iki kez başladı, iki gol ve bir asist üretti. Resmî açıklamalarda yalnızca "küçük bir kas lifi yırtığı" denmesine rağmen gizemli bir kas sakatlığı onu aylarca sahalardan uzak tuttu.

Ancak SID'e göre Musiala'nın menajeri Schmid açısından Hoeneß ile yapılan anlaşma, Musiala'nın durumunun düzelmemesi hâlinde "yalnızca" yeniden görüşülmesini kapsıyordu. Bayern'in üst düzey isimleri Hoeneß, Rummenigge ve Dreesen de kamuoyu önündeki açıklamalarıyla görünüşe göre tam olarak bu görüşmeleri zorlamaya çalıştı.

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Salı günü Schmid ile Axel Springer bünyesinde bir dönem Bayern Münih baş muhabirliği yapan ve artık Musiala'nın danışman ekibinde yer alan Tobias Altschäffl, durum hakkında CEO Dreesen ve başkan Herbert Hainer ile görüşmek üzere Säbener Straße'deydi.

Jamal Musiala'nın menajeri kim ve Bayern Münih'le nasıl bağları var?

Bu, Schmid'in kamuoyu önüne çıktığı nadir anlardan biriydi. Avukat ve 11WINS menajerlik şirketinin genel müdürü olan Schmid, Musiala'nın başlıca muhatabı. Ancak normalde yalnızca perde arkasında çalışıyor ve göz önünde olmaktan kaçınıyor. Kendi kurduğu SW/SIDELINE markası aracılığıyla teknik direktörlere ve yöneticilere de danışmanlık yapıyor. Örneğin Sandro Wagner de 2026'dan beri onunla sözleşmeli.

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Kimliği açıklanmayan ve sektörden olduğu iddia edilen bir kaynak, Salı günü yayımlanan dikkat çekici Stern haberinde onu "soğuk ve acımasız" diye tanımlıyor. Öte yandan işini çok iyi bildiğini de söylüyor. Schmid'in geçen yıl şubat ayında Musiala için müzakere ettiği sözleşmenin, oyuncu açısından bir "şaheser" olduğu belirtiliyor.

Bu değerlendirmeyi, Süddeutsche Zeitung'dan Philipp Schneider de pazartesi günü gazetenin "Und nun zum Sport" adlı podcast'inde dolaylı olarak destekledi. Çünkü SZ'ye göre sözleşme, son dönemde büyük sıkıntılar yaşayan hücum oyuncusuna çeşitli karmaşık maddeler ve "ek anlaşmalar" sayesinde yılda 30 milyon avroya varan gelir sağlıyor. Schneider'e göre Bayern de bunları "o anda gerçekten son ayrıntısına kadar kavrayamamıştı".

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Bu durum özellikle Schmid'in, Musiala'nın hastalanması veya sakatlanması hâlinde maaşının ödenmeye devam etmesine ilişkin Eberl ile müzakere ettiği alışılmadık maddeyle ilgili olabilir. Almanya'nın rekor şampiyonu, maaşı alışılageldiği gibi altı hafta değil, altı ay boyunca ödemekle yükümlü. Stern'e göre bu da Bayern yöneticilerinde Musiala'nın sözleşmeyi imzalamadan önce hastalığa yakalanmış olabileceği şüphesini artırıyor.

Örneğin Stern'e göre "Bayern Münih'teki bazı kişiler", Musiala'nın Nisan 2025'te 194 km/sa hızla giderken neden olduğu ağır trafik kazasının nöronal işlev bozukluğuyla bağlantılı olup olmadığını sorguluyor. Musiala'nın böyle bir dalma nöbetini ilk kez geçen sezon 7 Nisan'da Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce takım arkadaşlarının yanındayken geçirdiği belirtiliyor. Stern, Musiala cephesinin imzadan önce elindeki tüm tıbbi bilgileri Bayern'e açıklayıp açıklamadığı sorusunu yanıtsız bırakıyor.

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Tüm taraflar açısından yakışıksız olan bu süreç sonunda böyle bir durum ortaya çıkarsa, yıllardır Bayern'le iyi ve güvene dayalı ilişkiler sürdüren Schmid'in menajerlik şirketi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Zira oyuncu menajerliği ekibinin dürüstlüğü sorgulanacağından, bu durum büyümekte olan işlerine zarar verir.

Musiala, 11WINS'in temsil ettiği en tanınmış Bundesliga profesyoneli olabilir ama tek saygın isim olmaktan çok uzak. Bayern'le bağlantısı olan tek oyuncu da değil. Bu yüzden Schmid ile Münih kulübü arasındaki ilişki bugüne dek hep iyi ve güvene dayalı olarak tanımlanıyordu.

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Birkaç isim saymak gerekirse Eintracht Frankfurt'tan Can Uzun ve Robin Koch, Borussia Dortmund'dan Maximilian Beier, uluslararası piyasada büyük ilgi gören Nicolo Tresoldi, bir zamanlar Bayern'in gözde genç oyuncularından olup artık PSV Eindhoven'da oynayan Paul Wanner, geçmişte Bayern'de bulunmuş Tarek Buchmann, Maurice Krattenmacher ve Wisdom Mike, hatta Buchmann hâlâ orada sözleşmeli. Bir de Bayer Leverkusen'den Kennet Eichhorn var.

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Son adı geçen Eichhorn'la da Musiala gibi esas olarak Schmid ilgileniyor. Oyuncu, geçen yaz Almanya'nın rekor şampiyonunda bir iç anlaşmazlığa daha yol açmıştı.

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Sportif direktör Eberl, o sırada henüz 16 yaşında olan Eichhorn'u istediği oyuncu olarak belirlemiş ve son derece yetenekli merkez orta saha oyuncusunu, haberlerde 9 ila 12 milyon olarak belirtilen serbest kalma bedelini ödeyerek transfer etmek istemişti. Ancak kicker'e göre Hoeneß ile Rummenigge buna karşı çıkmıştı. Çünkü Schmid'in şirketinin, Hertha Berlin'e ödenecek bonservis bedelinin yanı sıra Eichhorn için 10 milyon avroluk yüksek bir imza parası da istediği belirtiliyor. Üstelik o sırada yalnızca 19 profesyonel maça çıkmış 16 yaşındaki bir oyuncu için. Hoeneß muhtemelen buna "çılgınlık" derdi.

Eichhorn sonunda Bayer Leverkusen'e transfer oldu ancak bugüne kadar yeni takımıyla tek bir maça bile çıkmadı. Ağır bir mide-bağırsak enfeksiyonunun ardından teşhis edilen metabolizma hastalığı nedeniyle Eichhorn önce hastanede tedavi görmek zorunda kaldı. Şimdi ise yeniden kondisyon kazanmak için çalışıyor. Muhtemelen yılbaşından sonra Leverkusen'deki ilk maçına çıkacak.

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Bir başka seferde, bir oyuncunun Schmid'in şirketiyle yollarını tamamen beklenmedik biçimde ayırması Bayern için fırsata dönüştü. Leroy Sane, Mayıs 2025'te bundan böyle Schmid yerine Pini Zahavi tarafından temsil edilmeye karar vermeseydi, büyük olasılıkla Münih kulübüyle yıllık maaşı olan yepyeni bir üç yıllık sözleşme imzalayacaktı. Eberl o dönemde "Bir tek imza kaldı. Biz de bunu yapmak istiyoruz, Leroy da" demiş, ancak birkaç saat sonra durumun farklı olduğunu öğrenmişti.

Bu, kulüp açısından kimsenin öngörmediği ve aslında tarafların hiçbirinin istemediği bir fırsattı. Çünkü Sane kalsaydı örneğin Lennart Karl'ın A takıma yükselmesinin ve müthiş ilk sezonunda çıkış yapmasının önü muhtemelen kapanacaktı. Sane ise belki de şimdi Galatasaray'da gösterdiğine benzer performanslar sergileyecekti. Bugün 30 yaşında olan oyuncu oraya bonservissiz transfer olmuştu. Gelişindeki büyük coşkunun yerini artık taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı aldı . Sane'nin 16 resmî maçta şu ana kadar tam olarak sıfır gol katkısı var.