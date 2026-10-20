Soğuk intikam transferi: Barcelona bu gece Paris karşısında Julian Alvarez'in peşinden koşmanın bedelini ödeyecek mi?

Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transfer olmadan önce Barcelona ile yaşadığı hikaye, sıradan bir satış anlaşmasından ibaret değildi; ardında büyük bir acı ve hayal kırıklığı gizleyen, karşılıklı rızaya dayalı bir boşanmaydı.

Barcelona'ya geleceğin yıldız projesi olarak gelen Ferran Torres, bu yaz arka kapıdan 48,5 milyon euro karşılığında Fransız takımına doğru ayrıldı; yanında bir haksızlığa uğrama hissi ve dizginlenemez bir futbolsal intikam arzusu taşıyarak. Bu gece eski takımına karşı çıktığında bu, yalnızca bir maç değil, onu dışlayan herkesin aleni bir yargılanması olacak.

Ferran'ın Barcelona serüveni, Ocak 2022'de büyük bir yankıyla başladı; o dönem Mateu Alemany liderliğindeki spor yönetimi, Xavi Hernandez'in de tam desteğiyle ona güçlü bir şekilde güvendi ve kulübün yeni bir kimlik arayışında olduğu bir dönemde, onu Manchester City'nin yedek kulübesinden kapmak için 55 milyon euro sabit + 10 milyon euro değişken ödedi.

Başlangıçta dokunulmaz bir ilk on bir oyuncusuydu, ancak Robert Lewandowski'nin gelişi her şeyi değiştirdi. Rolü yavaş yavaş geriledi; derken Hansi Flick geldi ve ona yeniden bir hayat öpücüğü verdi, fakat bu hayat öpücüğü hızla bir kurtarıcı mermiye dönüştü.

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Dönüşü olmayan nokta: Hayalet forvet Olmo

Geçen sezon boyunca Ferran, fiziksel ve gol atma açısından en iyi dönemindeydi, ancak Flick, Polonyalı oyuncunun en kötü dönemlerinde bile Lewandowski'yi tercih etmekte ısrar ediyordu.

Bardağı taşıran son damla ise Atletico Madrid karşısında yaşandı; Alman teknik direktör, Dani Olmo'yu hayalet forvet olarak oynatmaya karar verip Ferran'ı yedek kulübesinde tamamen görmezden geldi.

İspanyol sport gazetesinin yayımladığına göre, işte o anda İspanyol forvet acı gerçeğin farkına vardı: Geleceği burada değildi.

Onu dışarı iten yalnızca Flick değildi. Ferran, spor yönetiminin tüm İspanyol millî takım yıldızlarının sözleşmelerini yenilemek ve maaşlarını iyileştirmek için nasıl koşturduğunu kendi gözleriyle görüyordu; oysa sözleşmesi 2027'de sona eren kendisinin tüm müzakere girişimleri reddedilme ve görmezden gelinmeyle karşılandı.

2026 Dünya Kupası'na, kulübün kendisini uygun ilk teklifte satacağından emin bir şekilde gitti. Tek bir şart koydu: Ancak Barcelona'da sahip olduğundan daha üstün bir sportif ve mali projeye ayrılırdı.

Ve işte burada çok iyi tanıdığı kurtarıcı ortaya çıktı: Kariyerinde kilit bir isim olan teknik direktör Luis Enrique, onu Paris'e ismiyle istedi ve net bir sportif projeyle ikna etti. Paris Saint-Germain, Ferran'ın Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansını değerlendirdi; öyle ki çabaları, finalde Arjantin karşısında İspanya'ya son dakika galibiyet golünü getirmesiyle taçlandı ve oyuncu kararını kesin olarak verdi.

Profesyonel bir sessizlik ve herkesi memnun eden bir anlaşma

Ferran ve çevresi tam bir sessizliğe gömüldü; ancak Paris ile anlaşmasını tamamen tamamladıktan sonra konuştu. Ağustos ayının ortasında da Barcelona'ya ayrılma isteğini resmen bildirdi.

Barcelona açısından bu anlaşma gökten bir hediyeydi; oyuncu artık planlarında stratejik değildi ve Lewandowski'nin kendisinin ayrılmasına ve yerine açık bir alternatif forvet bulunmamasına rağmen, onun satışı mali dengeyi sağlamak ve maaş bütçesinde geniş bir alan açmak için gerekliydi. Ona herhangi bir sözleşme yenileme teklifi sunmadılar, hatta kalması için ikna etmeye bile çalışmadılar.

Ferran'ın öfkesini artıran bir diğer şey de, yönetimin aylarca Julian Alvarez'in peşinde olmakla övünürken, gol rakamlarına rağmen onun 9 numaralı forvet mevkisi için gerçek bir rakip olarak bile değerlendirilmemesiydi.

Bugün tablo herkes için ideal görünüyor: Ferran, çetin rekabete rağmen Paris'te mutlu, gol atıyor ve oynuyor; Barcelona, Alvarez olmadan güçlü bir hücum hattı kurdu; Flick ise transfer döneminden tamamen memnun.



