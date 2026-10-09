Paris Saint-Germain'deki eski teknik direktörü Laurent Blanc'a "Periscope" uygulaması üzerinden canlı yayında hakaret etmesinden 10 yıl sonra, Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, Fransız "Canal+" kanalının hazırladığı mizahi bir sahnede samimiyeti şüpheli bir özür sundu.

33 yaşındaki Aurier, Hervé Mathoux'nun sunduğu "Dedektif Mathoux" programında yer aldı. Burada, konuşmanın başında "Numara yapamam…" demesine rağmen, eski teknik direktörüne "daha samimi" bir özür sunmaya itildi.

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Olay, 2015-2016 sezonuna dayanıyor. O dönemde Aurier teknik direktörüne ve bazı takım arkadaşlarına saldırmış, Blanc'ı "O bir muhannet" sözleriyle nitelendirmiş ve bu ifade Paris Saint-Germain içinde bir krize yol açmıştı.

Aurier, o dönemde yaşananları "RMC Sport"'a yaptığı açıklamalarda şöyle gerekçelendirdi: "Videoya iyi bakarsanız, bir sayıklama halinin ortasındayım. Cevap verirken bile dikkat etmediğim sorular bunlar, çünkü uygulamada çok fazla insan vardı ve iş eğlence içindi. Ondan sonra, bugün, bunun gerçekten büyük bir aptallık olduğunu anlıyorum, çünkü mesele büyük."

Oyuncu takımdan iki ay uzaklaştırıldı. Blanc ise yönetimin kendisine destek vermemesi nedeniyle acı duydu; zira kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, krizin patlak vermesinden yalnızca bir ay sonra Aurier'i yedek takımda ziyaret etti.

Soğan ve göz damlasıyla özür

Tam bir on yılın ardından ve Aurier'in Lens kulübünde 15 yaş altı takımın teknik direktörü olduğu bir dönemde, "Canal+"taki görünümünü Blanc'tan özür dilemek için kullandı; ancak bu adıma kanalın onu ittiği anlaşılıyor.

Aurier soğana, göz damlasına ve hüzünlü piyano müziğine başvurdu ve eski teknik direktörüne hitaben kâğıtlara yazılmış bir mektup okudu: "Sevgili Laurent, ne kadar pişman olduğumu bir bilsen. On yıl geçti ve seni düşünmekten vazgeçmiyorum. Tek bir kelimesini bile kastetmedim. Bir fincan kahve eşliğinde konuşalım. Seni davet ediyorum ve ısrar ediyorum. Lütfen hocam, beni affet."

Aurier'in özrünün samimiyeti, kendisi numara yapamayacağını belirttikten sonra şüpheli olmaya devam ediyor; Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Blanc'tan ise olası bir yanıt bekleniyor.



