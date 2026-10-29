Sofyan Amrabat, NOS'a verdiği röportajda bu sezon Ajax ile şampiyon olmak istediğini açıkça belirtti. Faslı futbolcu, bu yaz Johan Cruyff Arena'da bonservissiz olarak sözleşme imzaladı. Yönetim, uzun süredir uygun ve transferi mümkün bir "6 numara" arıyordu. Amrabat, orta sahadaki savunma ağırlıklı rolünü kendi tarzıyla üstlendiğini söylüyor.

Amrabat, ağustos ayında Ajax ile iki yıllık sözleşme imzaladı ve 5 Eylül'de PSV'ye karşı çıktığı ilk maçından bu yana her karşılaşmada forma giydi. Ajax'ın son beş maçının tamamına ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Amrabat, "6 numara" pozisyonunun Hollanda'da ve Ajax'ta önemli olduğunu biliyor. "Sanırım Hollanda'da bir 6 numaranın topu kapmasını, ileriye doğru top sürmesini, üç oyuncuyu çalımlamasını, orta açmasını, golü kendisinin atmasını ve bir de geri dönmesini istiyorlar. Şimdi Ajax'ın ideal 6 numarası bu olsa gerek" diyor Amrabat gülerek.

"Hayır, ama ben bu rolü nasıl üstleniyorum? Kendi tarzımla. Sadece takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Şampiyon olmak istiyorum, takımın geri kalanının daha iyi oynamasına katkı sağlamaya çalışıyorum. Bunu bazen daha iyi başarıyorum, bazen daha az" diyor Amrabat, öz eleştiri yaparak.

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"Kazanmayı seven biri olduğumu düşünüyorum ve bunu her gün göstermeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarımı da bu yönde motive etmeye çalışıyorum. Olumlu bir etki yaratmak ve genç oyunculara yol göstermek istiyorum."

"Herkes için hazır olmak istiyorum ama en önemlisi elbette saha. Sahada iyi performans göstermeniz gerekiyor. Evet, elimden geleni yapıyorum. Umarım sezon sonunda şampiyonluk kupası elimizde olur" diyor Amrabat.

Ajax, FC Groningen, Atalanta ve Sparta Rotterdam karşısında aldığı üst üste galibiyetlerle iyi bir dönemden geçiyor. Amrabat ve Ajax, cumartesi günü Amsterdam'da, kendilerinden bir puan geride olan AZ ile karşılaşacak (21'e 20).