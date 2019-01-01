Sofiane Feghouli: Taraftarımızla birlikte PSG'yi yenebiliriz

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, PSG maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Foot Mercato’ya konuşan Sofiane Feghouli, “PSG’nin harika bir takım olduğunu biliyoruz. Taraftarımız önünde oynayacağız. PSG veya başka takım farketmez, biz sahamızda oynadığımız her maça galibiyet için çıkarız” dedi.

PSG’nin kendi sahasında çok güçlü olduğunu ancak dış sahada kötü maçlar oynayabildiğini söyleyen Feghouli, “Taraftarlarımızın yaratacağı baskı sayesinde iyi bir sonuç alabiliriz. Maçın favorisi olmadığımız açık ancak galibiyet şansımız var. Kazanmayı deneyeceğiz” diye konuştu.

Fransız ekibinde yalnızca Mbappe ve Neymar değil birçok kaliteli isim olduğunu da vurgulayan Cezayirli oyuncu, “Mbappe ve Neymar? Bu oyuncular Ballon d’Or adayı olan ve sahada her an fark yaratabilecek oyuncular. Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilmek için dengeli bir kadronuz olması gerekiyor. PSG’nin eksiği buydu. Keylor Navas ve Idrissa Gueye gibi oyuncuları alarak doğru iş yaptılar. PSG’ye çok şey katacaklardır. PSG’nin hücum yollarında bir sıkıntı yok. Mbappe oynamasa bile Di Maria ve diğerleri var” ifadelerini kullandı.