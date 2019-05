Sofiane Feghouli, Galatasaray kariyerine ve geleceğine dair açıklamalar yaptı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, takımda geçirdiği 2 sezonu değerlendirirken geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 'ın 22. şampiyonluğuna ve Kupası'nın kazanılmasına büyük oranda katkı sağlayan 29 yaşındaki futbolcu Sofiane Feghouli, Radyospor'da Özgür Sancar'ın programında açıklamalar yaptı.

Afrika Kupası'nda Milli Takımı'nı temsil edecek olan Feghouli, "Galatasaray'da muhteşem iki sezon geçirdim. Şimdi Cezayir Milli Takımı ile Afrika Kupası'nı kazanırsam harika olacak. Galatasaray taraftarının kalbinin Afrika Kupası'nda benimle olduğunu hissediyorum" dedi.

Sarı-kırmızı forma ile geçirdiği 2 sezonu değerlendiren başarılı futbolcu, "Galatasaray'daki 2. sezonumda iki şampiyonluk ve 3 kupa kazandım. Transferimden önce 'Galatasaray'a gidiyorsam eğer şampiyonluklar için gitmeliyim' demiştim. Çünkü kariyerimde eksik olan şey kupaydı. İlk sezonumda şampiyonluk kazanmak son derece heyecan vericiydi. Şimdi iki kupa birden kazandık. Bu benim kişisel kariyerimin tepe noktası. Böylesine heyecanlı bir atmosferi yaşamak, beni hayal edemeyeceğiniz kadar mutlu etti. Geçekten takım olarak muhteşem bir sezon yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray ile Türkiye'de kazanılabilecek her şeyi kazandıklarını söyleyen Feghouli, eski takımı ile kıyaslama yapılmasının doğru olmadığını belirtti: "Valencia'da da başarılı olduğumu düşünüyorum. Fakat iki kulübü karşılaştırmak doğru olmaz. Farklı kulüp yapıları, farklı taraftar grupları... Valencia, bu sene 'yı yenerek Kral Kupası'nı kazandı. Onlar adına çok sevindim. Biz ise ligin en golcü takımı olduk. İki tane kupa kazandık ve taraftarımızı çok mutlu ettik."

’e attığı rövaşata golü için Feghouli, "Başakşehir'e attığı rövaşata golüne ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, "Kariyerimde ilk kez rövaşata ile gol attım. Benim için bir ilk. Asla unutamayacağım bir an; ailem tribündeydi. İnanılmaz bir coşku yaşadık. Taraftarımızın önünde maçı ve şampiyonluğu kazandık. Hayatımın en önemli anı olarak kalacak. Belki böylesine baskı içeren bir maçtan önce böyle bir gol atacağınızı hayal bile edemezsiniz; fakat ben hayali gerçeğe dönüştürdüm." şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarınca sezonun en iyi futbolcusu olarak gösterildiğini duyunca Feghouli, bu durumla gurur duyduğunu dile getirdi. "Ben yılın her sabahı zaferleri düşünerek uyanıyorum ve tek amacım en iyisini yapmak. İnsanlar benim en iyisi olduğumu düşünüyorlarsa demek ki işimi iyi yapmışım. Elbette ki kolay olmuyor. Çok çalışıp, çok fedakârlıkta bulunmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarım sahada bana çok yardımcı oldular. Saha dışında da öyle. Soyunma odasında harika bir arkadaşlık ortamına sahiptik. Ayrıca teknik ekibimiz ve kulüp, bizim iyi hissetmemiz için her şeyi yaptılar. Çok huzurlu ve rahat hissettik. Bütün bunlar başarıla gitmemizde büyük bir etkendi. Taraftarlarımız bana çok mesaj attı. Her zaman destek olduklarını gösterdiler. Desteklerinden dolayı onlara müteşekkirim."

"Gitmemi istediler, gitmedim"

Sezonun henüz başında birtakım sıkıntılar yaşandığını ifade eden Feghouli, şu ifadeleri kullandı: "Sezon başında takımla çok fazla oynama şansım olmadı. Antrenmanlarda ilk takımda da değildim. Yöneticiler ayrılmamı istiyorlardı. Oysa bir öncesi sezon şampiyonluk kazanmıştık ve daha fazlasını kazanmak istiyordum. Ben Galatasaray'da olmaktan dolayı çok memnundum. Türkiye'de olmak da bana ve aileme iyi hissettiriyordu. Ayrılmak istemedim ve devam etmek konusunda ısrar ettim. Azmettim ve çok çalıştım. Sonra Allah'ın yardımıyla az da olsa süre almaya başladım. Takımın bana ihtiyacı oldu. Pek çok oyuncu sakatlandı. Teknik direktörümüz bana şans verdi. Ben de bu şansı en iyi şekilde değerlendirdim; sonrasını biliyorsunuz sürekli oynamaya başladım. Fakat ben durumun yabancısı değilim. Valencia'da oynarken de yaşadım. Ağustos ayında kulübün planları içinde değildim; fakat Eylül'de 11'de oynamaya başladım. Bu benim karakterim. Asla başım öne eğilmez. Mücadeleden vazgeçmem; her zaman dik bir biçimde iyi olduğumu kanıtlamaya çalışırım. Valencia'da yaşadığımın aynısı bu sezon başında Galatasaray'da da başıma geldi; fakat ben ne yapacağımı biliyordum. Her zaman potansiyelime güvenirim. Ve başardım. Bu benim ayrıcalığım. Görüyorsunuz, sezon sonunda takım olarak kazandık ve iki kupa aldık."

Takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda da bulunan Feghouli, Avrupa kulüpleirnin kendisine olan ilgisinin farkında olduğunu söyledi: "Hakkımda konuşulduğunu biliyorum. Bu durum elbette ki kötü değil. Başarılı iseniz kulüpler sizin hakkınızda konuşur. Fakat son maçlar öncesinde ya da sonrasında kulübüm Galatasaray ile konuşan bir kulüp oldu mu bilmiyorum. Çünkü ben, sadece kazanacağımız iki kupaya kanalize oldum. Başka bir şey düşünmedim. Dolayısıyla bir şey duymadım. Fakat yaz döneminde göreceğiz. Kimse ne olacağını bilemez. Fakat ben İstanbul'da çok mutluyum. Galatasaray'la 3 yıl daha sözleşmem var. Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncem yok. Mutluyum, İstanbul çok güzel, Türkiye harika bir ülke... Fakat yaz döneminde ne olur, teklif gelirse kulübüm ne der bilemiyorum. Futbolda önceden ne olacağını kimse bilemez."

Teknik direktör Fatih Terim'e de değinen tecrübeli futbolcu, "Fatih Terim, Türkiye'nin bir numaralı teknik direktörü. Kazandığı kupalarla bunu kanıtladı. Avrupa'nın en tecrübeli antrenörlerinden bir tanesi... Mükemmel bir motivasyoncu; bize müthiş destek oluyor." dedi.