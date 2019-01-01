Sörloth, Trabzonspor’a 490 bin euro kazandırdı

Trabzonspor formasıyla 3 maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, şimdiden ilk yılının maliyetini karşıladı.

'un ’tan 750 bin euro bedelle iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, kariyerine çok iyi bir başlangıç yaptı.

Yeni takımının formasıyla ile çıktığı ilk maçta Sparta Prag ağlarını sarsan Norveçli golcü, rövanş maçında da aynı başarıyı gösterdi. 23 yaşındaki forvet, önceki gün de ligdeki ilk maçta ’yı boş geçmedi.

Fanatik'in haberine göre Sörloth bu sayede ilk yılının kiralama maliyetini hem de şimdiden karşılamış oldu.

Crystal Palace’tan yıllığı 375 bin Euro’ya kiralanan başarılı oyuncu, attığı 2 golle UEFA ’nde play off turuna kalınmasını sağladı. Bordo Mavilililer turu geçtiği için 280 bin euro prim almaya hak kazandı.

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Sörloth, Kasımpaşa karşısında da takımının tek golünü attı ve Fırtına’ya beraberliği getirdi. Karadeniz ekibi bu beraberlik sayesinde de TFF’den 210 bin euro aldı.

Böylece Sörloth toplamda 490 bin euro kazanılmasında büyük rol oynadı ve 375 bin euro’luk kiralama bedelini 3 maçta karşılamış oldu.