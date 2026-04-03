Soboslai: Salah, dostluğumuz yüzünden bu sözleri söylemedi

Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, 2023 yazında Leipzig'den Reds'e transferinin perde arkasını anlattı.

Soboslai, İngiliz "Liverpool Echo" gazetesine verdiği özel röportajda şunları söyledi: "Gerçekten tuhaftı çünkü menajerim, karar vermem gereken son anlara kadar yeni teklifler hakkında bana hiçbir şey söylemiyordu. İşler çok hızlı gelişti ve bana Liverpool'un beni transfer etmek istediğini söyledi, ben de hemen kabul ettim. Ardından Jürgen Klopp beni aradı ama ne yazık ki ilk aramasına cevap veremedim."

Macar yıldız şöyle devam etti: "Klopp o sırada arabasındaydı, ben de hemen onu tekrar aradım ve aramayı kaçırdığım için özür diledim, o da bunu kabul etti. Arkadaşlarımla tatilde olduğumu hatırlıyorum. Menajerim, Jürgen'in iki ya da üç saat içinde beni arayacağı için hazır olmam gerektiğini söyledi, ama ben unutmuştum. O sırada denizdeydim, arkadaşlarım koşarak bana doğru geldiler ve 'Telefonun çalıyor, Jürgen seni arıyor! Koştum ve o beni kadroya almak istediğini söylemeden önce özür dilemek zorunda kaldım ve ona hazır olduğumu söyledim."

Soboslay şöyle devam etti: "Liverpool'un büyüklüğünü biliyordum ama buraya girince burada oyuncu olmanın ne demek olduğunu gerçekten anlıyorsunuz. İnanılmaz bir şeydi ve forma numarası seçmek zorunda olduğumu hatırlıyorum. Naby Keita'nın ayrılmasından sonra 8 numaranın boşaldığını öğrendim, bu yüzden seçim kolay oldu. Antrenman tesisine girip oradaki oyuncuların kalitesini gördüğümde, hayallerimin gerçekleştiğini hissettim."

Zorlu bir sezonda 12 gol atıp 8 golün hazırlayıcısı olan Soboslai, zaman zaman sağ bek olarak da görev aldı. Bu istikrarlı performansı, Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın geçtiğimiz Şubat ayında takım arkadaşını dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak nitelendirmesine neden oldu.

Soboslay bu konuda şöyle yorumladı: "Liverpool tarihinin en büyük oyuncularından birinin senin hakkında bu şekilde konuşması harika bir duygu. Ona yakınım ama bunu dostluğumuzdan dolayı söylemediğini biliyorum, gerçekten içten geliyor ve ona çok minnettarım."



