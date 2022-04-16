Snoop Dogg, İskoç Premier Ligi'ni kazanırlarsa Celtic oyuncularına şampanya ve Hint yemekleri ısmarlayacak

Snoop Dogg, İskoç Premier Ligi'ni kazanırlarsa Celtic için bir parti vereceğine söz verdi.

İskoç devi Celtic, yakın zamanda ezeli rakipleri Rangers'ı Ibrox'ta 2-1 yenerek rakibinin 6 puan önünde zirvedeki yerini korudu.

Celtic taraftarıı ve efsanevi rap yıldızı Snoop Dogg, Ange Postecoglou'nun takımının şampiyon olması durumunda Glasgow'a uçacağını ve oyuncuları Hint yemeği ve şampanya için dışarı çıkaracağını söyledi.

Snoop Dogg ne söyledi?

Daily Record'a verdiği demeçte, "Rangers'a karşı kazandıkları galibiyetten sonra şampiyonluğu kazanmaya yaklaşıyorlar" dedi.

"Snoop henüz biletini ayırmadı ama pasaport kasadan çıktı.

"Şampiyon olur olmaz, Glasgow'a giden o uçağa bindiğime inansan iyi olur.

"Gece başlayacak ve ne yapmak isterlerse, hepsi Snoop'ta olacak.

"Şampanya dışarı çıkacak ve biz onu patlatacağız.

"Gerçekten, Hint yemeklerini seviyorum ve her zaman Birleşik Krallık'taki en iyi köriyi alıyorum.

"Yani Glasgow'da iyi Hint restoranları varsa, geceye orada başlayabiliriz ve ben bütün yeri kiralayacağım."

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Celtic bu sezonu çifte kupa ile bitirebilir.

Ardından gelecek hafta Ross County ile karşılaşacakları maçta kupayı kaldırmaya çalışacaklar. Ardından Rangers'a karşı bir başka Old Firm derbisi gelecek.

Bundan sonra ligde oynanacak sadece üç maç kaldı.

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