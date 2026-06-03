Wesley Sneijder, Wes & Raf podcast'inde Willem van Hanegem'e karşı pek de nazik davranmıyor. Eski milli futbolcu, Sneijder'in büyük bir turnuvada ilk kez forma giydiği ve Van Hanegem'in milli takımın yardımcı antrenörü olarak görev yaptığı 2004 Avrupa Şampiyonası'ndan pek de iyi anılarla ayrılmamış.

Sneijder, o dönemde o zamanki milli takım teknik direktörü Dick Advocaat'ın kadrosunda yer almıyordu. "Planlarda yerim yoktu. Ve bunu her şeyden anlıyordunuz. Antrenmanlarda bunu fark etmeye başladım ve tabii ki bazı şeyler de duydum."

Toplam 134 kez milli forma giyen Hollanda milli takımının rekor sahibi oyuncusu, özellikle Van Hanegem'in Oranje antrenmanları hakkındaki açıklamalarından rahatsız olmuştu. "Frank de Boer ile benim hakkımda konuşuyordu. İlk maçtan sonra. 'Rutinimiz olmalı, Sneijder değil. Çünkü o tamamen...'"

"O zaman ona doğru yürüdüm. Doğrudan konuşmayı severim ve o zamanlar henüz oldukça gençtim," diye devam ediyor Sneijder, Portekiz'deki EURO 2004'e dair anılarını anlatırken. "Bana karşı bir şeyin mi var? Bir hata mı yaptım? Bunu kişisel alıyorum. Ama bir sorun varsa, söylemelisin. Çünkü o zaman bunu konuşuruz."

Van Hanegem ise hiçbir şeyden haberi yoktu. ''Hayır, hayır, hayır. Öyle değil. O zaman dedim ki: o zaman artık bitti. Ama bana karşı olanları söylemeni tercih ederim. Ve sen yardımcı antrenör olarak orta sahada rutini tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorsan, ki bu her zaman iyi sonuç vermedi. O zaman bunu söylemelisin. Ve diğer oyuncularla konuşmamalısın. Bundan hoşlanmıyorum.''

Sneijder daha sonra Oranje kadrosunun yürüyüşe çıktığı anı hatırlatıyor. ''O zaman Van Hanegem bana geldi. Ben de dedim ki: yapma. Ben artık bıkmıştım. İçimden şöyle geliyordu: bu olmayacak. Bir dakika bile oynamayacağım. Bunu biliyordum. Letonya maçında oyuna girmem tamamen tesadüftü.''

Rafael van der Vaart'ın Van Hanegem ile ilgili farklı deneyimleri var. "O oldukça rahattı. Ben hiç bir şey fark etmedim. Ama bunu Wesley'den duyunca, elbette anlıyorsunuz. Bu bizim ilk turnuvamızdı. Her şeye alışmak gerekiyor, her şey çok büyük. Kulüpte olduğundan farklı. Bunu anlamak gerekiyor, ya da öyle bir şey."