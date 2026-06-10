Sneijder, Feyenoord'lu bir oyuncunun Dünya Kupası'nın yıldızı olacağını öngörüyor

Wesley Sneijder, Dünya Kupası'nda Anis Hadj Moussa'dan büyük beklentiler içinde. Analist, Wes & Raf podcast'inde Feyenoord'un kanat forvetini, 2014 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla parlayan James Rodríguez ile bile karşılaştırıyor.

Rodríguez, on iki yıl önce altı golle Dünya Kupası'nın gol kralı olmuştu. Ofansif orta saha oyuncusu, Turnuvanın En İyi Kadrosu'na seçilmiş ve daha sonra Uruguay'a attığı muhteşem vole vuruşuyla Puskás Ödülü'nü almıştı. Pastanın üzerine krema olarak, 75 milyon euroya Real Madrid'e transfer olmuştu.

Sneijder, podcast ortağı Rafael van der Vaart'a 2026 Dünya Kupası'nın Rodríguez'i kim olacağını soruyor. Masadaki arkadaşı hemen bir isim veremiyor, bunun üzerine Sneijder kendi favorisini öne sürüyor. ''Tesadüfen Hollanda'ya gol attı. Ama bence Hadj Moussa. İki iyi maç ve bu gayet mümkün.''

Van der Vaart, Sneijder'in önerisini iyi buluyor. "En iyi arkadaşım Feyenoord taraftarı ve herkes sürekli Hadj Moussa hakkında sızlanıyor. Oysa o, Feyenoord için tam bir mücevher. Onun için stadyuma geliyorsun."

Hadj Moussa, geçen hafta Çarşamba günü Hollanda ile oynanan veda maçında (0-1) yedek olarak oyuna girip Cezayir için altın değerinde bir katkı yaptı. Sağ kanattan içeriye doğru çekildi, savunmacı Jorrel Hato'yu geçti ve çaresiz kalan Robin Roefs'un sol köşesine şutunu gönderdi.

Feyenoord'un forveti, 17 Haziran'da Cezayir formasıyla Dünya Kupası'na son şampiyon Arjantin'e karşı başlayacak. Ardından J Grubu'nda Ürdün (23 Haziran) ve Avusturya (28 Haziran) ile karşılaşacak.