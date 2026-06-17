Sneijder, Driessen’in Frenkie de Jong hakkında tamamen saçma sapan şeyler söylediğini duyuyor

Valentijn Driessen’in Frenkie de Jong’un yedek kulübesinde yer almasını savunması, Wesley Sneijder’i oldukça şaşırttı. Hollanda milli takımının eski oyuncusu, Dünya Kupası’ndaki tek bir maçın ardından bu orta saha oyuncusu hakkında bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

“Koeman bir şeyler yapmalı. Gravenberch iyiydi, Reijnders ortada yoktu ve Frenkie her zamanki gibi oyuna ağırlık kattı. Koeman bir ara karar vermek zorunda kalacak. Koeman'ın Frenkie'yi yedek kulübesine göndererek bir mesaj vermesi hiç de fena olmaz," diye yazan Driessen, aynı görüşlerini Vandaag Inside Oranje programında da tekrarladı.

Muhabir Noa Vahle, Sneijder’e Driessen’in De Jong hakkındaki açıklamalarını sordu. “Ben Frenkie’nin çok daha fazlasını gösterebileceğini düşünüyorum, hücumda da dahil. Hala biraz temkinli oynuyor. Bu kötü bir şey değil, ama turnuva boyunca gelişmesi gerekiyor.”

Hollanda milli takımının en çok forma giyen oyuncusu, De Jong’un Dünya Kupası’nda daha yüksek bir seviyeye ulaşacağına güveniyor. “Bunu yapabilir. İşte bu yüzden de kadrodaki yerini kesinlikle kaybetmez. Yani Frenkie’yi kadrodan çıkarmak, Valentijn’ın ağzından şimdiye kadar duyduğum en büyük saçmalık. Gerçekten.”

Sneijder, Chris Woerts’tan da pek hoşlanmıyor. Spor pazarlamacısı, kısa süre önce “Wes & Raf” adlı podcast’te Rafael van der Vaart ile birlikte Robin van Persie’nin Feyenoord’dan kovulmasını eleştiren Utrechtli oyuncuyu dinlemişti. “Rafael ve Wesley bir sürü saçmalık söylüyor.”

“Chris kim?” diye alaycı bir şekilde yanıtlayan Sneijder, ardından ciddi bir konuya değindi. “O, barda oturan komedyen, değil mi? Benim bu konuda ne anladım ki? Söylemesi iyi olmuş.”

“Demek istediğim şu: Frenkie’nin ilk on birden çıkarılması gerektiğini söyleyenleri ciddiye alırsanız, o da şüphesiz onları ciddiye alacaktır. O halde Chris Woerts’u hiç ciddiye almamanız gerekmez mi?” diye sözlerini tamamlayan Sneijder, Çarşamba günü Kansas’ta Hollanda Milli Takımı’nın antrenmanını izlemişti.