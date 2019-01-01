Sneijder ateş püskürdü: "Beyinsiz insanlar her okuduğuna inanır!"
Kariyerini Katar ekiplerinden Al Gharafa'da sürdüren Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, boşanma sürecinde olduğu eşi Yolanthe Cabau ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Deneyimli yıldız, Hollanda ve Türk basınına yansıyan tazminat haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı.
Sneijder'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yolanthe ile hakkımızda saçmalıklar yayan insanlara karşı artık hoşgörülü olmayacağım. Çok açık konuşuyorum, öncelikle Yolanthe ile artık birlikte değiliz. Henüz boşanmadık. Evliliğimizde birçok hata yaptım ama bu kimseyi ilgilendirmez. Yolanthe bana halen çok iyi davranıyor ve ona çok saygı duyuyorum. Oğlumuza her gün o bakıyor ve ayrı bile olsak ben de sürekli ilgileniyorum. İkinci olarak onun benden hiçbir şey almaya ihtiyacı yok. Türk medyası, tazminat olarak 19 milyon euro istediğini, benim de 15 milyon euro vereceğimi yazdı. Her zaman olduğu gibi çıldırıyorsunuz! İnsanlar gerçekleri bir bilse... Beyni olmayan insanlar her okuduğuna inanır. Şunu hepiniz bilin: Ne Yolanthe benden, ne de ben ondan herhangi bir talepte bulundum. Birbirimizin parasına ihtiyacımız yok. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Bu yalan haberleri artık mide bulandırıcı buluyorum. Hiçbir şeye yanıt vermek zorunda olmadığımızın farkındayım ama bu zamana kadar sessiz kalmamın tek sebebi çocuğumun annesine duyduğum saygı nedeniyleydi. Ama artık böyle olmayacak. Hayatımı her fırsatta karıştırmak isteyen insanlara izin vermeyeceğim!"
I’m not gonna be nice anymore to all the bullshit people that are talking shit about Me and Yolanthe. Let me be very clear. First of all, yes we are not together anymore for a while now. No we are still not divorced yet. I made a lot of mistakes in our marriage. But that’s nobody’s business. That Yolanthe is still so good to me I respect so much. She takes care of our son every day AND ME even though we are not together. Second of all she doesn’t need anything from my part because she has her own. The Turkish press wrote she wanted 19 million and I gave her 15?! Haha you guys are getting crazier every time. If people would only know how the reality is. People without brains will always believe what they read. Just so you all know : Yolanthe didn’t ask me for anything and I will not ask her for anything. We don’t need each other’s money. This stories are all lies. I find it disgusting what the press is writing about me all bullshit and lies all the time and now this bullshit about her. I know we don’t need to respond to anything and I respect the mother of my child so much for staying so calm and taking all this shit. But I’m not like that. I don’t let people mess with my life all the time!!!