Sneijder ateş püskürdü: "Beyinsiz insanlar her okuduğuna inanır!"

Bir süredir eşi Yolanthe Cabau ile boşanma haberleriyle gündemde olan Wesley Sneijder'den iddialara sert tepki...

Kariyerini ekiplerinden Al Gharafa'da sürdüren 'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, boşanma sürecinde olduğu eşi Yolanthe Cabau ile hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Deneyimli yıldız, ve Türk basınına yansıyan tazminat haberleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı.

Sneijder'in Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Yolanthe ile hakkımızda saçmalıklar yayan insanlara karşı artık hoşgörülü olmayacağım. Çok açık konuşuyorum, öncelikle Yolanthe ile artık birlikte değiliz. Henüz boşanmadık. Evliliğimizde birçok hata yaptım ama bu kimseyi ilgilendirmez. Yolanthe bana halen çok iyi davranıyor ve ona çok saygı duyuyorum. Oğlumuza her gün o bakıyor ve ayrı bile olsak ben de sürekli ilgileniyorum. İkinci olarak onun benden hiçbir şey almaya ihtiyacı yok. Türk medyası, tazminat olarak 19 milyon euro istediğini, benim de 15 milyon euro vereceğimi yazdı. Her zaman olduğu gibi çıldırıyorsunuz! İnsanlar gerçekleri bir bilse... Beyni olmayan insanlar her okuduğuna inanır. Şunu hepiniz bilin: Ne Yolanthe benden, ne de ben ondan herhangi bir talepte bulundum. Birbirimizin parasına ihtiyacımız yok. Çıkan haberlerin hepsi yalan. Bu yalan haberleri artık mide bulandırıcı buluyorum. Hiçbir şeye yanıt vermek zorunda olmadığımızın farkındayım ama bu zamana kadar sessiz kalmamın tek sebebi çocuğumun annesine duyduğum saygı nedeniyleydi. Ama artık böyle olmayacak. Hayatımı her fırsatta karıştırmak isteyen insanlara izin vermeyeceğim!"