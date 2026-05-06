Arsenal, 2006'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi ve Wesley Sneijder'e göre bu muazzam bir başarı. Ziggo Sport yorumcusu, Salı günü takımının Atlético Madrid'i 1-0 mağlup etmesini izleyen teknik direktör Mikel Arteta'ya en büyük övgüyü bile hak ettiğini savunuyor.

"Bunu ne kadar söylesem azdır, arkadaşlar. Arteta gerçekten bir heykel hak ediyor," dedi Sneijder, Arsenal - Atlético Madrid maçı hakkındaki analizinde. "Bu takımla finale çıkıp diğer tüm dünya takımlarını geride bırakmak çok büyük bir başarı. Bunu gerçekten çok büyük bir başarı olarak görüyorum."

Amazon Prime'da yorumcu olarak görev yapan Clarence Seedorf, Arsenal'in finale kalmasından övgüyle bahsetti. Hollandalı, özellikle Emirates Stadyumu'ndaki oyuncular ve taraftarlar arasındaki bağdan etkilendi. "Bir senfoni gibiydi. Birbirlerine enerji verdiler."

Wayne Rooney, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finaline doğru ilerleyişinden etkilenmiş olsa da övgülerde bulunurken temkinli davranıyor. "Bu coşkuyu biraz abartılı buluyorum," diyor eski Manchester United golcüsü. "Finali kazandıktan sonra kutlayın!"

Kısa bir süre sonra, Arsenal'in eski golcüsü Ian Wright, X aracılığıyla Rooney'nin sözlerine yanıt verdi. "Keyfini çıkarın, Arsenal taraftarları. Kutlama polisi büyük bir kalabalıkla orada olacak, ama kendinizi yakalatmayın! Keyfini çıkarın. Futbol anlardan ibarettir ve bu büyük bir an."

Alan Shearer, Amazon Prime'da Arsenal'e büyük övgüler yağdırdı. "Her top için mücadele ettiler ve savaştılar. Ve 1-0 öne geçme şansı geldiğinde, Arsenal bunu değerlendirdi. Takım her şeyini verdi ve bu, Budapeşte'ye gitmek için yeterli oldu."

Kuzey Londra kulübünün eski kanat oyuncusu Theo Walcott, Arsenal'in en son Şampiyonlar Ligi finaline çıktığı zamana atıfta bulunuyor. "O zamanlar bazıları daha doğmamıştı bile. Arsenal finali kazanabilir mi? Belki de bu yıl bunu başarabilecek kadar iyi bir takımdır."