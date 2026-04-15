Sneijder, Arsenal antrenmanındaki görüntüleri gördükten sonra gerçekten şaşkına döndü

Theo Janssen, Mikel Arteta’nın Arsenal’deki antrenman yöntemlerine şaşkınlıkla bakıyor. Ziggo Sport analistine göre, orta saha oyuncusu hâlâ profesyonel futbolcu olarak aktifken bir teknik direktörün bu tür yöntemlere başvurmaması gerekirdi.

Stüdyoda Arsenal'in bir antrenmanından görüntüler gösteriliyor. Arteta, taraftarların göründüğü bir ekran kullanıyor ve aynı zamanda yüksek sesli müzik çalıyor. Bu sırada oyuncular sahada rondo yapıyor.

"Bunu bir keresinde Katar'da, Al-Gharafa'da yaşamıştım. Orada bunu yapabilirsiniz," diyor Wesley Sneijder, Arteta'nın çalışma tarzına gülerek tepki gösteriyor. "Ama Arsenal'de değil. Hadi ama dostum, neyden bahsediyoruz?"

"Arteta bununla neyi amaçlıyor? Merak ediyorum. Belki de bir tür rahatlama," diye şaşkın Sneijder bir açıklama bulmaya çalışıyor. Janssen daha sonra Arsenal'in menajeri hakkında sert bir yargıda bulunuyor.

"Eminim: bu eskiden olsaydı. Ve ben eskiden Wesley, Rafael van der Vaart ve tüm o adamlarla sahada oynamıştım. Bu örneğin Hollanda milli takımında olsaydı, sahaya çıkıp gülmekten yerlere yatarlardı," diyor aynı şekilde şaşkın olan Janssen.

Arsenal'in çok konuşulan antrenmanı, Cumartesi günü Bournemouth ile oynanan iç saha maçı öncesinde gerçekleşti. Ancak bunun bir etkisi olmadı, çünkü Premier League lideri kendi sahasında 1-2 mağlup oldu. Pazar günü, altı puan geride ve bir maç eksiği olan takipçisi Manchester City ile zorlu bir maç bekliyor.