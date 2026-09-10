İskoçya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi serüvenine 26 Eylül Cumartesi günü Ljubljana'daki Stadion Stozice deplasmanıyla başlayacak. B Ligi, B1 Grubu fikstüründe İsviçre ve Kuzey Makedonya da yer alıyor. İki ekip, rövanş maçında ekim ayında Hampden Park'ta yeniden karşı karşıya gelecek.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Slovenya - İskoçya maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Slovenya - İskoçya UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

Slovenya - İskoçya maçı Ljubljana'daki Stožice Stadyumu'nda başlayacak. Resmi yayın detayları ise tarihe daha yakın bir zamanda doğrulanacak.

UEFA Nations League B - Hafta 1 26 Eyl 2026 - 09:00 Stozice Stadium, Ljubljana

Slovenya - İskoçya biletleri nereden alınır?

Ljubljana ayağının biletleri ilk olarak Eventim üzerinden Slovenya Futbol Federasyonu'nun resmi bilet satış kanallarında satışa sunuluyor. Hampden Park'taki rövanş için eşdeğer ilk adres İskoçya Futbol Federasyonu'nun resmi kanalları olsa da Ljubljana deplasmanı için ayrılan biletler farklı şekilde yönetiliyor.

İskoçya Futbol Federasyonu, Ljubljana için deplasman biletlerini genel satışa çıkarmıyor ve bunları sadakat puanı sistemi aracılığıyla yalnızca Scotland Supporters Club üyelerine tahsis ediyor. Bu sistem şu anda tamamen dolu durumda ve yeni üye kabul edilmiyor. Seyahat edecek İskoçya taraftarları için.

Bu eşleşmenin biletlerini alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

Resmi genel satış - Ljubljana'daki iç saha maçı için Eventim üzerinden, Hampden Park'taki rövanş için ise İskoçya Futbol Federasyonu üzerinden açılıyor

Deplasman kontenjanı kapalı - İskoçya'nın Ljubljana deplasman bileti sistemi tamamen dolu ve şu anda yeni Supporters Club üyeleri kabul edilmiyor

Garantili transferler - StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven veriyor

İkincil pazar - Resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak adres StubHub

Deplasman kontenjanındaki durum göz önüne alındığında, özellikle seyahat edecek İskoçya taraftarları için ikincil pazardan erken rezervasyon güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Slovenya - İskoçya biletleri ne kadar?

Ljubljana ayağı için Eventim üzerinden resmi fiyatlar genel giriş oturma yerlerinde yaklaşık 79 €'dan başlıyor. Standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden sunuluyor. Hampden Park ayağında da aynı şekilde İskoçya Futbol Federasyonu'nun resmi fiyatlandırması geçerli.

En ucuz koltuklar (Ljubljana): ikincil pazardaki ilanlar şu anda yaklaşık 90 €'dan başlıyor; bu da kapalı deplasman kontenjanını ve seyahat edecek İskoçya taraftarlarından kaynaklanan talebi yansıtıyor

Orta segment koltuklar (Ljubljana): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumlu koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek fiyat seviyesinde

Hampden Park rövanşı: resmi fiyatlar yaklaşık £57'den başlıyor; genel satış detayları netleştikten sonra ikincil piyasa ilanları da buna yakın seyrediyor

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak adres. Resmi deplasman erişiminin sınırlı olduğu her maçta olduğu gibi, ikincil piyasa fiyatları da hızlı şekilde değişebilir; bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi ertelemek yerine daha erken ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Slovenya - İskoçya UEFA Uluslar Ligi B: Bilmeniz gereken her şey

Slovenya - İskoçya form durumu

Slovenya son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını Hırvatistan'a 2-1 kaybederken, ondan önce Kıbrıs ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki tek galibiyetini Karadağ karşısında 3-2 ile aldı ve aynı sekans içinde Macaristan'a da 1-0 yenildi. Slovenya bu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi.

İskoçya'nın son beş maçlık karnesinde iki galibiyet, hiç beraberlik ve üç mağlubiyet bulunuyor. Son maçında Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 3-0 yenilen ekip, bunun öncesinde Fas'a 1-0 kaybetti. Haiti'yi 1-0 mağlup etti ve bir hazırlık maçında Bolivya'yı 4-0 yendi. İskoçya bu beş maçta altı gol atıp beş gol yedi; dikkat çeken en güncel form göstergesi ise üst üste gelen Dünya Kupası yenilgileri oldu.

Slovenya - İskoçya: Son kafa kafaya maçlar

İki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2017'de Ljubljana'da oynanan Dünya Kupası elemelerinde 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Kayıtlardaki beş karşılaşmada İskoçya'nın bir galibiyeti bulunurken, Slovenya'nın hiç galibiyeti yok ve üç maç eşitlikle sona erdi. İskoçya'nın tek galibiyeti ise o eleme kampanyasının ters fikstüründe, Mart 2017'de Glasgow'da aldığı 1-0'lık sonuçtu.



