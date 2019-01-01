Avrupa Ligi

Slovan Bratislava - Wolverhampton maçı hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Slovan Bratislava ile Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda?

Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda Slovan Bratislava sahasında Wolverhampton’ı konuk edecek. 

Narodny Futbalovy Stadion’da oynanacak karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak.

Slovan Bratislava - Wolverhampto maçı hangi kanalda?

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Slovan Bratislava - Wolverhampton maçını beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı izleyebilirsiniz.

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Slovan Bratislava gruptaki son maçında deplasmanda Braga ile 2-2 berabere kalmıştı. 

Wolverhampton ise Vodafone Park’ta konuk olduğu Beşiktaş’ı 1-0 yenmişti.

 

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