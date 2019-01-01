Slovan Bratislava - Wolverhampton maçı hangi kanalda?
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Beşiktaş’ın da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda Slovan Bratislava sahasında Wolverhampton’ı konuk edecek.
Narodny Futbalovy Stadion’da oynanacak karşılaşma TSİ 19.55’te başlayacak.
Slovan Bratislava - Wolverhampto maçı hangi kanalda?
Slovan Bratislava - Wolverhampton maçını beIN SPORTS MAX 2 kanalından canlı izleyebilirsiniz.
Slovan Bratislava gruptaki son maçında deplasmanda Braga ile 2-2 berabere kalmıştı.
Wolverhampton ise Vodafone Park’ta konuk olduğu Beşiktaş’ı 1-0 yenmişti.