Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.
Temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 13. sırada bulunuyor.
Ligde 19 puanı bulunan Slovan Bratislava ise sekizinci haftası geride kalan Slovakya Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.
İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.
Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Slovan Bratislava ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki Slovan Bratislava - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Slovan Bratislava - Beşiktaş maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Beşiktaş galibiyetine 1.85 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.
Slovan Bratislava galibiyetine verilen oran ise 3.00.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.