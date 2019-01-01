Avrupa Ligi

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş, bu sezon Avrupa arenasındaki ilk maçında Slovan Bratislava ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Slovan Bratislava ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver yönetecek.

Temsilcimiz Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı dört karşılaşmada topladığı 4 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Ligde 19 puanı bulunan Slovan Bratislava ise sekizinci haftası geride kalan Slovakya Süper Lig'de 2. sırada yer alıyor.

İki takım tarihlerinde ilk defa karşılaşacak.

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

Slovan Bratislava ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek UEFA Avrupa Ligi K Grubu karşılaşması 19 Eylül Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki Slovan Bratislava - Beşiktaş karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Slovan Bratislava - Beşiktaş maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Beşiktaş galibiyetine 1.85 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 3.00 olarak belirlenmiş.

Slovan Bratislava galibiyetine verilen oran ise 3.00.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

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